Promozione. Nessuna vittoria per le formazioni lecchesi nel 29° turno

Il derby tra Calolziocorte e Civate finisce 1-1

Perdono GrentArcadia e Rovagnate, pareggia la Colico Derviese contro il Vis Nova Giussano

CIVATE – Giornata priva di successi per le formazioni lecchesi impegnate nel Girone B di Promozione 24/25. Il derby tra Calolziocorte e Civate finisce con un pari per 1-1. Un primo tempo con poche occasioni per parte mentre, la ripresa si apre con il rigore di Sibio che regala il vantaggio agli amaranto. La formazione di Guadagno trova anch’essa un rigore che, al 60′, viene trasformato da Castagna.

Il presidente del Civate, Marco Secomandi commenta il risultato odierno e il percorso della squadra in Promozione: “È stata una partita deludente quasi soporifera. Noi giocavamo per non perdere però non abbiamo giocato affatto bene. La nota positiva è che abbiamo guadagnato un punto rispetto alle squadre che stanno dietro di noi, inoltre sono otto gare che non perdiamo. Ora, però, dobbiamo ricaricare le batterie in vista del recupero di mercoledì col Cantù”.

Pareggia anche la Colico Derviese che frena la capolista Vis Nova Giussano sullo 0-0, la squadra di Battistini è stabile all’ottavo posto in classifica mentre, al settimo c’è il GrentArcadia che oggi, nel posticipo delle 19, ha perso lo scontro diretto con il Lesmo per 2-1.

I lecchesi sono andati in vantaggio al 20′ del primo tempo con Finiguerra, poi hanno sprecato alcune occasioni per il raddoppio con Manara e Visconti. I brianzoli hanno ristabilito la parità al 43′ con la punizione di Lolli. Nella ripresa diverse chances per parte e il Lesmo ha trovato il gol del vantaggio al 75′ con Migliozzi, ancora su punizione.

Analizza il risultato il ds, Francesco La Fauci: “È stata una gara intensa e i ragazzi hanno giocato bene con un buon ritmo, non meritavano la sconfitta per quello che hanno messo in campo. Non dobbiamo distrarci guardando la classifica e pensare alla possibilità di entrare nei play-off o meno, dobbiamo concentrarci una gara alla volta e pensare a fare più punti possibile”.

Stesso risultato negativo anche per il Rovagnate che perde in casa contro la Concorezzese. Gli ospiti hanno dominato nella prima frazione di gioco e sono andati in vantaggio al 24′ con Papa e raddoppiato tre minuti dopo con Merlini. Nella ripresa i lecchesi hanno schiacciato gli avversari nella loro metà campo ma, hanno trovato la rete solo al 84′ con una strepitosa rovesciata di Bamba.