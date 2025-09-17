Rally del Lazio. Podio per il Team Vitali nella penultima tappa della Suzuki Rally Cup

Ottima prestazione per l’equipaggio abbadiense padre e figlio

Terzo posto al Rally del Lazio e classifica sempre più aperta a una gara dal termine

ABBADIA LARIANA – Lo scorso weekend si è disputata la sesta e penultima prova del Campionato Assoluto Rally 2025. Il Rally del Lazio, corso sulle strade della Ciociaria, ha rappresentato una novità assoluta per tutti i partecipanti, essendo alla sua prima apparizione nella massima serie nazionale.

Le prove speciali hanno toccato località iconiche come Sperlonga, Pico e altre zone già note agli appassionati per le precedenti edizioni dei rally laziali. Tracciati asfaltati, caratterizzati da carreggiate ampie e da fondi con grip molto variabile, hanno messo a dura prova piloti e navigatori, contribuendo a rendere la gara tecnica e imprevedibile.

Debutto nella Suzuki Rally Cup anche per l’equipaggio abbadiense composto da padre e figlio, i Vitali. Il team si è presentato al via forte del quarto posto nella classifica assoluta, ma con il desiderio di riscatto dopo un Rally delle Valli Ossolane che aveva lasciato l’amaro in bocca: il sesto posto finale era andato un po’ stretto al Team.

“Abbiamo deciso di attaccare per provare a riprenderci il podio. Conquistiamo subito il quarto posto, con un distacco tutto sommato contenuto dai vertici di categoria – continuano dal Team Vitali – Chiudiamo già la prima tappa in terza posizione e concludiamo la gara salendo sul podio: punti pesanti e decisivi in ottica classifica assoluta”.

La classifica si fa sempre più serrata e rilancia la sfida tra quattro equipaggi per la volata finale. In palio ci sono il Trofeo Suzuki Rally Cup 2025, tutti i gradini del podio e la classifica Under 25, dove Stefano mantiene saldamente la seconda posizione.

Ma il Rally di Sanremo, in programma sulle strade liguri tra un mese esatto, potrebbe rimescolare completamente le carte in tavola e stravolgere l’attuale classifica. Grazie al coefficiente 1,5, sono in palio punti preziosissimi: anche i Vitali potrebbero puntare a qualcosa di più dell’attuale quarto posto in graduatoria. Un risultato già di grande valore, soprattutto considerando la giovane età del pilota e il fatto che sta ancora muovendo i primi passi nel mondo delle corse.

“Ci presenteremo al via della gara ligure con la stessa determinazione che da sempre ci contraddistingue, supportati da una Suzuki Swift impeccabilmente preparata dal team Calibra. Il nostro sesto risultato utile su sei gare è un traguardo importante, centrato finora solo da due equipaggi in tutta la stagione” concludono dal Team Vitali.