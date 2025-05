Rally. I Vitali chiudono quarti al Targa Florio: punti pesanti in ottica Suzuki Cup

Nel weekend dell’8-10 maggio, l’equipaggio lecchese ottiene il 4° posto tra le Suzuki Swift

PALERMO – Sulle strade leggendarie della Targa Florio, dove ogni curva racconta un pezzo di storia dell’automobilismo, Stefano e Maurizio Vitali hanno scritto una nuova pagina della loro avventura sportiva. I portacolori di Abbadia Lariana hanno infatti colto un prezioso quarto posto assoluto nella Suzuki Rally Cup, nella 109^ edizione della corsa su strada più antica al mondo, disputata dall’8 al 10 maggio in provincia di Palermo.

La “cursa”, come la chiamano affettuosamente i siciliani, ha rappresentato la terza tappa del Trofeo Rally Cup Suzuki, e ha offerto a piloti e appassionati un percorso impegnativo e affascinante: 113 km di prove speciali distribuite tra i tornanti delle Madonie e gli storici tratti della Targa, per un totale di oltre 800 km. Una vetrina importante, trasmessa in diretta su Rai Sport e Aci Sport, che ha messo in luce il talento emergente del giovane Stefano Vitali, tra i pretendenti al titolo Under25 della serie monomarca giapponese, inserita nel Campionato Italiano Assoluto Rally.

Reduce dall’ottima prestazione al Rally Regione Piemonte nelle Langhe, l’equipaggio lecchese partiva con ambizioni concrete. E non ha deluso. Dopo un primo giro di prove fortemente condizionato dalla pioggia – con scelte di gomme rivelatesi azzeccate – i Vitali sono riusciti a chiudere la giornata di venerdì al terzo posto tra le Suzuki Swift in gara. Nella seconda tornata, qualche imprecisione e la fitta nebbia che ha avvolto la PS8 hanno fatto scivolare il duo lombardo al quarto posto, posizione che hanno poi difeso con intelligenza nella giornata di sabato, favorita da condizioni meteo finalmente stabili.

Con un passo accorto e senza forzare inutilmente, Stefano e Maurizio hanno così mantenuto la quarta piazza di trofeo, un risultato che consente loro di restare sul podio della classifica generale Suzuki Rally Cup, con 49 punti. Davanti ci sono solo Vallino (72) e Varesco (55), mentre La Cola (39) e Fichera (37) inseguono più staccati.

“Sono molto soddisfatto di questa mia 1° trasferta in Sicilia. Non conoscevo le strade e siamo consapevoli che il livello del campionato è davvero molto alto. Abbiamo portato a casa punti importanti per la classifica generale e per quella Under25, grazie all’ottimo lavoro svolto dai tecnici di Calibra srl che ci hanno fornito una vettura perfetta e che non ha mai accusato alcun problema. Ringrazio la mia famiglia, mio padre Maurizio e i partners che ci permettono di vivere tutto questo. Ora testa al Rally DueValli a Verona dove continueremo il lavoro”, ha dichiarato Stefano Vitali a fine gara.

Un mix di passione, talento e concretezza che, chilometro dopo chilometro, sta costruendo il profilo di un equipaggio destinato a far parlare di sé anche nel prosieguo del campionato.