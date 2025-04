Rally. Il Team Vitali conquista il secondo posto assoluto nelle Langhe

Secondo posto ottenuto anche nella categoria RA5H

ALBA (CN) – Sulle suggestive strade delle Langhe, che si snodano attorno alla città di Alba, in provincia di Cuneo, è andato in scena il secondo round del Campionato Italiano Assoluto Rally e della Suzuki Rally Cup, trofeo al quale anche per questa stagione 2025 è iscritto il Team Vitali.

“La gara si è rivelata impegnativa sin dalle prime battute, con un tracciato caratterizzato da un’alternanza di tratti veloci e lenti, spesso sporchi, resi ancora più insidiosi dalla pioggia caduta nella notte tra sabato e domenica – continuano dal Team Vitali – Nonostante le difficili condizioni, abbiamo raggiunto il miglior risultato mai ottenuto nel trofeo Suzuki, conquistando il secondo posto assoluto e il secondo nella categoria RA5H“.

“Stefano ha dimostrato grande maturità sulle difficili strade delle Langhe, un segnale molto promettente per la sua carriera da rallysta. L’intero pacchetto auto-team-equipaggio ha funzionato alla perfezione. La nostra gara è stata molto tattica, con momenti in cui l’obiettivo principale era semplicemente raggiungere il traguardo per accumulare punti. Tuttavia, abbiamo anche ottenuto tempi competitivi, riuscendo a posizionarci in modo interessante nelle prime posizioni della classifica” spiegano dal Team.

Il risultato ottenuto permette all’equipaggio di salire al secondo posto nella classifica nazionale della classe R1. Sebbene il campionato sia ancora lungo, questo risultato infonde grande energia e motivazione a tutto il team.

Il prossimo appuntamento è il Rally Targa Florio, che si svolgerà in Sicilia nella seconda settimana di maggio. In questa prestigiosa gara, il Team Vitali partirà dalla seconda posizione nella prima parte della competizione, con la diretta nazionale su RAI Sport.

L’equipaggio e l’auto saranno a disposizione di tutti i numerosi fan e amici durante il Michy Motor Day, che si terrà ad Abbadia Lariana il 3 e 4 maggio.