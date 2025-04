Rally. Luca Vitali, il più giovane della famiglia, debutta sulle strade bergamasche

Luca Vitali impressiona con tempi brillanti

Il prossimo appuntamento sportivo è in programma dall’11 al 13 aprile al Rally Regione Piemonte ad Alba

BERGAMO – Si è svolta la 39esima edizione del Rally Prealpi Orobiche, che ha attraversato le suggestive vallate bergamasche e ha visto il debutto di Luca, il “piccolo” di casa Vitali. Cresciuto con la stessa passione per i motori del fratello Stefano e trasmessa dal papà Maurizio, il 19enne ha subito impressionato, registrando tempi vicini ai migliori della sua categoria.

“Talvolta è stato necessario contenere le sue performance e la grinta per affrontare le impegnative strade bergamasche. Tanta passione, ma praticamente nulla esperienza, dato che era la sua prima volta al volante di un’auto da competizione. Per ottenere risultati come questi, però, è fondamentale accumulare ore di guida” spiegano dal team.

“L’auto scelta da Luca per questa sfida è stata una Peugeot 106 Rally di classe N2, 1600 cc e circa 140 cv, non di ultimissima generazione ma comunque piuttosto impegnativa. Luca, però, ha subito dimostrato carattere e grandi capacità, ottenendo un brillante 87° posto assoluto (su 133 partenti), un 4° posto di classe N2 (su 13 partenti) e un 6° tra gli under 25 – continuano dal team – Da sottolineare l’eccezionale 82° tempo assoluto sulla prova speciale della Valtaleggio“.

Il team di Abbadia ci tiene a ricordare l’amico Michele Barra con un pensiero affettuoso: “Il cuore e la mente erano anche con lui, compagno di scuola e grande appassionato di rally. Impossibile non immaginare quanto sarebbe stato felice nel vedere il suo amico Luca sfrecciare sulle strade”.

“Un ringraziamento particolare va alla scuderia bresciana Mediaprom Racing, rappresentata dal presidente Fabio Rivaldi, che ha seguito e supportato il debutto di Luca, e a Calibra, che ha messo a disposizione la performante Peugeot 106. Nelle mani esperte di Fabio Branchi, l’auto ha funzionato come un orologio durante tutta la gara” commentano dal team.

Il prossimo appuntamento sportivo è in programma dall’11 al 13 aprile al Rally Regione Piemonte ad Alba, dove Stefano e Maurizio, a bordo della Suzuki Swift messa a disposizione da Calibra, affronteranno il secondo round del Campionato Italiano e del Trofeo Suzuki Rally Cup.

Non c’è sosta per la famiglia Vitali, che è anche impegnata nell’organizzazione del prossimo Michy Motor Day, in programma il 3 e 4 maggio ad Abbadia Lariana.