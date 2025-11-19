Rally, Monzino 2025. Maurizio Vitali al via per la tredicesima volta, IMG protagonista

Maurizio, affiancato dal pilota romano Fabio Mezzatesta, ha conquistato l’8° posto assoluto

ABBADIA LARIANA – Il cosiddetto “Monzino” rappresenta la manifestazione rallystica che tradizionalmente chiude la stagione per molti piloti e navigatori. Il team Vitali non ha voluto mancare all’appuntamento: papà Maurizio si presenta nuovamente al via della gara monzese, per la tredicesima partecipazione consecutiva, in un evento che in passato lo ha visto alternarsi alla guida con un altro ex pilota abbadiense, Alessandro Devignani.

Per motivi tecnici non è stato possibile vedere al via anche i junior Stefano e Luca, ma l’occasione di vederli insieme in auto è solo rimandata. Di vero rally c’è poco allo Special Rally, ma l’evento rappresenta un’opportunità più unica che rara per entrare in contatto diretto con il pubblico e stare fianco a fianco con piloti, meccanici e le auto.

Le prove speciali si svolgono sul mitico circuito del Gran Premio di F1, reso più tecnico e spettacolare ogni anno grazie a varianti artificiali e rallentamenti studiati ad hoc.

Il “Monzino” rappresenta anche l’occasione per un’azienda mandellese, da sempre legata al mondo dei rally come appassionata, di invitare amici, fornitori e clienti a un rinfresco allestito all’interno dei box. La IMG di Emanuele Gaddi si avvale da sempre della collaborazione dell’associazione “Michy Sempre con Noi”, della quale è un attivo sostenitore.

Un risvolto anche calcistico: IMG è partner del Calcio Lecco e, per l’anno 2025, ha donato la maglia ufficiale dell squadra all’associazione “Michy Sempre con Noi”. Un gesto davvero emozionante, che rende omaggio a Michy e Stefano, grandi appassionati di rally, motori e Calcio Lecco, nel cuore dell’Autodromo di Monza, autentico tempio della velocità.

La parte sportiva ha visto Maurizio affiancare il pilota romano Fabio Mezzatesta, conquistando l’8° posto assoluto. Un risultato davvero notevole, considerando che era la prima volta che Fabio correva con Maurizio al suo fianco, che partecipa a sole due gare all’anno e che domare gli oltre 300 cavalli della Citroen C3 WRC Plus, ex ufficiale della Gino Motorsport, su una pista di Monza completamente bagnata, non era affatto semplice.