Rally. Per il team Vitali di Abbadia, un 2023 ricco di soddisfazioni

L’quipaggio lecchese è formato da Maurizio e Stefano, padre e figlio

4° posto di categoria Racing Start e 12° assoluto nel Trofeo Suzuki Rally Cup 2023

ABBADIA LARIANA – Per l’equipaggio di Abbadia Lariana formato da Maurizio e Stefano Vitali (padre e figlio), partito per fare esperienza e chilometri, si è tramutato in un ottimo 4° posto di categoria Racing Start e 12° assoluto nel Trofeo Suzuki Rally Cup 2023 disputando gare importanti all’interno del campionato italiano assoluto rally.

“Siamo soddisfatti per questo 2023. Inoltre – psiegano – abbiamo disputato anche due gare non valevoli per il campionato, il rally dei Laghi a Varese, conquistando un 1° posto di classe e 70° assoluto: partecipando inoltre al Special Rally Circuit a Monza dove però purtroppo siamo incappati in un capitombolo. fortunatamente senza conseguenze fisiche, ma mettedo fuori uso la carrozzeria della Suzuki Swift della Calibra, compromettendo così la partecipazione all’ultima gara valevole per il trofeo che si è disputata ai primi di dicembre. Di fatto potevamo giocarci il podio di categoria, comunque il 4° posto è stato ottimo. La debacle di tutti gli equipaggi Racing Start ha di fatto congelato le classifiche all’ultimo rally disputato a Sanremo”.

La stagione del trofeo Suzuki invece è iniziata a marzo, con il Rally del Ciocco in toscana, dove i Vitali hanno ottenuto un 6° posto di classe proseguendo poi con il Rally di Alba dove hanno colto il primo podio della stagione. A seguire, 5° posto al Rally della Lana a Biella e 3° posto per il secondo podio stagionale al Rally Mille Miglia a Brescia, in casa della propria scuderia Calibra di Fabio Branchi. Invece, una banalissima rottura meccanica li ha fermati al Rally di Sanremo.

Se papà Maurizio può vantare e fare affidamento su un ottimo bagaglio di esperienza, il giovane Stefano, classe 2003, ha comunque dimostrato umiltà, ascoltando i preziosi consigli del padre a fronte della sua ventennale esperienza nei rally. Stefano ha comunque dimostrato di avere stoffa e passione da vendere!

In questo 2023. Maurizio ha inoltre affiancato due forti piloti lombardi: Marco Silva al Rally Coppa Valtellina dove a bordo della Citroen C3 di classe rally 2/R5 hanno colto un decimo posto assoluto e Fabio Rivaldi di Brescia, patron della scuderia Mediaprom Racing col quale ha disputato il Camunia Rally e il Rally di Chiusdino cogliendo un brillantissimo 4° posto assoluto e 1° di classe sempre a bordo della Citroen DS3 di classe R3t.

Archiviato il 2023 ora si guarda all’anno nuovo. Stefano sempre affiancato da papà Maurizio conta di ripresentarsi al Suzuki rally Cup per raccogliere quanto seminato nel 2023.

“Si cercherà di disputare anche qualche altra gara magari con una vettura di classe superiore – spiega Maurizio – Confermatissime per la stagione 2024 vettura e scuderia, la Suzuki Swift della bresciana Calibra srl di Sellero capitanata da Fabio Branchi che non finiremo mai di ringraziare per il suo prezioso supporto: un vero amico!

Un grosso ringraziamento va agli sponsor che hanno creduto in noi e quelli nuovi che hanno annunciato di volerci sostenere. Non bastano mai e siamo comunque alla ricerca di nuove risorse! Un grazie anche agli amici e ai fan che sempre di più ci seguono e sostengono. Con noi e nel nolstro cuore Michy Barra, che sicuramente ci avrebbe seguito con la sua passione per i rally. Lo ricordiamo con la sua immagine simbolo affissa sempre sulle nostre vetture e con il sostegno di Stefano e Paola Barra con tutta l’associazione ‘Michy…sempre con noi’ ”.