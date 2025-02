Rally. Presentata la nuova stagione per il Team Vitali

La famiglia Vitali si preparare con nuove sfide e obiettivi

La grande novità del 2025 è il debutto di Luca alla guida

ABBADIA LARIANA – I preparativi per la nuova stagione sono già in pieno fermento, con la famiglia Vitali impegnata su diversi fronti. Il più importante è la ricerca dei fondi necessari per garantire la copertura economica. Fortunatamente, il team Vitali può contare sul sostegno di storici partner e amici, ma l’aumento dei costi rende indispensabile ampliare la rete di sostenitori.

La grande novità del 2025 è il debutto di Luca alla guida. Il più giovane della famiglia Vitali, nato nel 2006, e compagno di scuola di Michy Barra, porterà con sé la passione per le corse e il ricordo di Michy, che sarà sempre nel suo cuore e nella sua “auto”. Con un entusiasmo contagioso, Luca non vedeva l’ora di mettersi alla prova. Parteciperà a un paio di rally locali, con il suo debutto ufficiale al 39° Rally Prealpi Orobiche, che si terrà nelle vallate bergamasche il 29 e 30 marzo. Per questa occasione, ha scelto una Peugeot 106 Rally, classe N2: una vettura un po’ datata, ma sempre divertente. Naturalmente, al suo fianco ci sarà papà Maurizio, pronto a supportarlo in questa nuova avventura.

“Stefano, alla sua quarta stagione (la seconda completa), tornerà anche quest’anno a competere nella Suzuki Rally Cup, ma con una grande novità: il debutto sulla performante Swift 1.4 Hybrid. Dopo aver lasciato la Booster Jet 1.0, che ci ha regalato tante soddisfazioni, Stefano punta ora alla categoria superiore, con l’obiettivo di conquistare un piazzamento di prestigio nella classifica assoluta. E, ovviamente, non mancherà il supporto di papà Maurizio, che lo navigherà ancora una volta in questa nuova avventura” spiegano dal Team.

Sabato 1 febbraio, presso il Motodromo di Castelletto di Branduzzo, si è svolta una sessione di test in preparazione della stagione 2025. Sia Luca che Stefano hanno percorso molti chilometri, adattandosi a un fondo molto bagnato, ma fondamentale per migliorare la guida su superfici a bassa aderenza.

Il team Calibra, sotto la guida di Fabio Branchi, ha anche apportato una serie di regolazioni e set up per i giovani piloti Vitali. Stefano ha continuato a perfezionare le sue doti di guida, mentre Luca, alla sua prima esperienza, ha finalmente indossato casco e tuta, mostrando grande naturalezza alla guida delle auto da corsa.

È prevista un’altra sessione di prove su strada nei primi giorni di marzo, durante la quale verranno testati i nuovi pneumatici Extreme, che sostituiranno i Toyo. Il prossimo appuntamento in gara vedrà Stefano e Maurizio impegnati al Rally del Ciocco, in Toscana, prima tappa del Campionato Italiano Assoluto e della Suzuki Rally Cup.