Rally. Team Vitali, cuore e grinta al 61esimo Rally Valli Ossolane

Tra curve mozzafiato, meteo incerto e prove estreme, il Team Vitali chiude con un piazzamento solido

“Interpretare le insidiose strade del Verbano-Cusio-Ossola si è rivelato particolarmente difficile”

DOMODOSSOLA (VB) – Il Team Vitali ha preso parte al 61esimo Rally Valli Ossolane, valido per il Trofeo Italiano Rally 2025. Una gara dal sapore d’altri tempi, estremamente impegnativa, caratterizzata da strade tortuose ma al tempo stesso veloci, con dossi, salti, attraversamenti di paesi e curve mozzafiato.

Le prove speciali si sono distinte per la loro lunghezza, in particolare la temutissima “Cannobina” di 24 km, affrontata nel cuore della notte. Le condizioni meteo instabili hanno reso la sfida ancora più imprevedibile, costringendo i team a continui adattamenti nella scelta degli pneumatici e nell’assetto delle vetture, senza mai sapere cosa aspettarsi dietro ogni curva.

Al quinto appuntamento della Suzuki Rally Cup, l’equipaggio Vitali si presenta forte di piazzamenti importanti conquistati nelle gare precedenti, occupando la terza posizione assoluta in classifica e la seconda tra gli Under 25.

“Interpretare le insidiose strade del Verbano-Cusio-Ossola si è rivelato particolarmente difficile. Capire dove attaccare e dove invece fosse più saggio amministrare è stata una sfida continua. L’auto, preparata con cura e competenza da Fabio della Calibra, ha funzionato alla perfezione, come un orologio – proseguono dal Team Vitali – Tuttavia, l’equipaggio ha faticato a restare costantemente in lotta per le posizioni da podio. Le prestazioni sono state altalenanti, con piazzamenti di valore e molto vicini ai vertici di categoria, alternati ad altri in cui i distacchi si sono fatti più marcati”.

Il risultato finale è un sesto posto nella classifica del trofeo e un eccellente 65° assoluto, su 130 equipaggi al via, un piazzamento davvero significativo.

Ora è tempo di pausa estiva, ma i Vitali torneranno in gara a settembre, dal 10 al 13, in occasione del Rally del Lazio, in programma a Cassino (FR). La gara, al suo debutto nel Campionato Italiano Assoluto Rally e nella Suzuki Rally Cup, rappresenterà una novità assoluta per tutti i partecipanti al trofeo. A seguire, appuntamento finale a ottobre con il prestigioso Rally di Sanremo, che chiuderà ufficialmente la stagione.

Nel frattempo, con Luca, il più giovane dei due fratelli Vitali, si stanno pianificando alcune partecipazioni a rally in programma verso fine stagione, con un focus particolare sul Rally di Como, previsto per ottobre. “Dopo l’ottimo debutto al Rally di Bergamo, sarà interessante vederlo confrontarsi con i protagonisti del Campionato Rally sulle impegnative e selettive strade comasche” spiegano dal Team Vitali.

“Un sentito ringraziamento, come sempre, agli sponsor e ai numerosi tifosi che ci seguono con passione. Un grazie speciale va anche a chi ci permette di raccontare e condividere le nostre avventure rallistiche attraverso testate giornalistiche e canali social” concludono dal Team Vitali.