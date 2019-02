Soddisfazione a Visano per l’atleta lecchese Mattia Adamoli

A marzo vestirà la maglia lombarda alle gare nazionali

VISANO- Domenica mattina con l’Atl Carpenedolo in regia, si sono disputate le gare del cross di Zappaglia giunto alla 4^ edizione.

Particolare importanza hanno rivestito le gare riservate alle categorie Cadette/i che oltre al titolo di campione regionale in palio, mettevano anche a disposizione le maglie della rappresentativa regionale per il criterium nazionale di corsa campestre, individuale e per regioni in programma a Venaria Reale al 10 marzo.

Per essere qualificati bisognava classificarsi entro le prime tre posizioni, con ulteriori due convocati a completare la squadra a discrezione del comitato regionale, per gli atleti extra in gara solo a livello individuale nella misura di altri 5, il requisito era di classificarsi comunque entro i primi 15 del campionato regionale e aspettare la risposta del comitato regionale.

Stacca il pass Mattia Adamoli dell’Us Derviese.

Bella e convincente la performance di Mattia Adamoli dell’Us Derviese, per il giovane atleta giallo blu, classe 2004 allenato da Claudio Tagliabue al termine dei 2,5km di gara arriva il 2° posto in 8’48” alle sole spalle del neo campione regionale Elmehdi Bouchouata che in 8’46” porta l’Interflumina e Più Pomì al successo.

A completare il podio il 3° posto di Andrea Giglio della Pbm Bovisio Masciago in 8’49”. Per i nostri colori anche il 15° posto di Daniele Oltolini sempre dell’Us Dervise con 9’19”, il 25° di Martino Arlati con 9’40”, il 64° del compagno di club Michele Corno in 10’46”, l’81° di Tommaso Perego con 11’34”, l’83° di Orfeo Nason in 11’36”, il 90° di Francesco Berardi in 12’25” e il 92° di Luca Sironi in 12’52” tutti della Merate Atl Promoline.

Marta Ladiga farà parte delle cinque individualiste.

Ci ha provato Marta Ladiga della Virtus Calco a staccare il pass, ma il suo 10° posto non le garantisce la convocazione nella squadra ufficiale, per lei comunque la soddisfazione di poter partecipare comunque come individualista.

Titolo regionale conquistato da Miriam Scerra della Pbm Bovisio Masciago in 7’31” un successo limpido il suo visto che la seconda classificata Margherita Fabris della Pro Patria ARC Busto Arsizio arriva in 7’44” a completare il podio Hajar Assamidi dell’Atl Brescia 1950 Ispa Group in 7’46”, per la lecchese dunque il 10° posto in 7’58”.

In gara anche i Ragazzi/e ma senza titolo in palio.

Bene tra i più giovani i lecchesi presenti, partendo dalle Ragazze al 6° posto Teresa Buzzella dell’Us Derviese seguita al 9° da Anna Tornaghi e al 17° da Giulia Sforza entrambe della Merate Atl Promoline.

Al maschile è Carlo Tagliabue a cogliere il 7° posto per l’Us Derviese, seguito al 9° da Alessandro Locatelli , al 15° da Claudio Di Rosolini, al 30° da Manith Baruffini al 38° da Mattia Barelli, al 46° da Filippo Sala e al 49° da Matteo Bellenzier tutti della Merate Atl Promoline.