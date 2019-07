Spartan Race. Andrea e Alessandra, una coppia da podio

Grande prestazione per gli atleti del team Aspis ASD

“Spillo” secondo assoluto col tempo di 1:07:41

ALLEGHE (BL) – Incredibile prestazione per Andrea “Spillo” Riva e Alessandra D’Angeli, atleti tesserati per il Team Aspis ASD di Mandello. Nella Spartan Race Sprint svoltasi lo scorso fine settimana ad Alleghe, provincia di Belluno, i due atleti hanno chiuso entrambi sul podio di categoria. La notizia curiosa è che Andrea e Alessandra sono marito e moglie, sposati da diversi anni e genitori della piccola Anna.

I due “spartani mandellesi” hanno sfidato la trentina di ostacoli dello sprint – un percorso lungo circa 9 km – facendo registrare due prestazioni storiche per la giovane società lariana. Andrea ha vinto la categoria M35-39 – classificandosi secondo assoluto – col tempo di 1:07:41, a soli dodici secondi dal vincitore Jan Mrkous. Sua Moglie Alessandra ha ottenuto la medaglia d’argento in categoria F35-39, chiudendo all’ottavo posto tra le donne col tempo di 1:36:17

Grande soddisfazione da parte della presidentessa del Team Aspis ASD Linda Cassinelli. “Andrea e Alessandra hanno ottenuto un risultato storico per la nostra squadra, conquistando per la prima volta delle medaglie nel difficilissimo circuito Spartan. Basti pensare che, sulle tre distanze, erano circa cinquemilia gli atleti al via e si capisce subito la portata del loro risultato. Sapevo che prima o poi avrebbero ottenuto il podio perché sono ragazzi che si allenano con impegno e hanno grande passione per questo sport.”

Andrea è anche uno dei tre atleti della società mandellese che ha ottenuto il pass per il mondiale OCR che si svolgerà a Ottobre a Londra.

Alla gara era presente anche l‘ex cestista Andrea Rusconi (White Donkeys OCR Team) che ha chiuso in 1:19:45, quinto tempo in categoria M30-34 e diciassettesimo assoluto.