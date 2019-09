Spartan Race. Che successo l’Hell’s Hills di Mandello

Due giorni di corse a ostacoli a Mandello.

“Stiamo già organizzando nuove iniziative per le prossime settimane.”

MANDELLO – La società sportiva Aspis ASD di Mandello ha organizzato il primo week end a tema “corse a ostacoli”, le celebri spartan race. L’evento ha riscosso grande successo e, per bocca del presidente Linda Cassinelli, non sarà l’unico da qui alla fine dell’anno.

“Sono esausta, ma anche entusiasta – dichiara il massimo dirigente mandellese – organizzare questa due giorni è stata una gran fatica. Posso già confermare fin da ora che replicheremo la gara tra un anno, ma prima della fine del 2019 organizzeremo altri eventi sul nostro campo.”

La due giorni è iniziata col corso di formazione organizzato dalla ENDAS, valido per ottenere il brevetto di primo livello. Il corso ha visto i partecipanti svolgere lezioni teoriche sabato mattina e pratiche nel pomeriggio. La domenica il percorso si è completato con la partecipazione alla gara e le ultime nozioni teoriche. Tra i dodici partecipanti erano presenti anche quattro atleti mandellesi: Nicola Airò. Cristian Randuazzo, Alessandra D’Angeli e Andrea Riva.

Domenica si è svolta la gara, denominata “Hell’s Hills” e valida come quinta tappa del circuito K1 OCR Challenge. Il percorso, partenza sfalsata ogni quattro minuti, era lungo un chilometro, con ventitre ostacoli da superare. La vittoria assoluta è andata al canturino Stefano Colombo col tempo di 8’14.95. Secondo il mandellese Andrea Riva in 8’16.41. Per quanto riguarda la categoria femminile, prima Elena Colabianchi in 12’37.30 e terzo posto per l’atleta locale Alessandra D’Angeli in 14’31.31.