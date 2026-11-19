Classica manifestazione di fine stagione sulla pista all’interno del parco di Monza

In gara anche Fabio Porchia e Giovanni Taruselli di Mandello che hanno chiuso col 3° posto di classe

MONZA – Special Rally Circuit, classica manifestazione di fine stagione sulla pista all’interno del parco di Monza. La gara unisce due mondi: il rallysmo e la velocità. Le auto da rally, infatti, non sono prettamente veloci come le vetture da pista, ma si possono comunque ben adattare agli asfalti della pista.

Terminati i campionati 2026, la famiglia Vitali ha colto l’occasione per testare alcune soluzioni tecniche sulla Suzuki Swift Sport Hybrid by Calibra, che potranno essere utili per la stagione 2027. La manifestazione di Monza, però, va anche oltre all’aspetto sportivo. L’autodromo era per la famiglia Barra, ma soprattutto per Michy, il luogo dove poteva dare sfogo proprie passioni.

Già da alcune edizioni, l’azienda IMG Ultrasuoni di Mandello del Lario, si avvale dell’associazione “Michy sempre con noi” per deliziare tutti gli invitati con un fantastico rinfresco. Per Emanuele di IMG, vero appassionato e da anni sostenitore di vari piloti, ma soprattutto dell’associazione, è anche l’occasione per festeggiare con fornitori, clienti e amici seguendo la gara, mentre per l’Associazione è anche l’occasione per “riportare” Michy e Stefano in quel dell’autodromo. Non è mancata nemmeno quest’anno la visita della dirigenza del Calcio Lecco, nella persona del presidente onorario Angelo Battazza, che IMG sostiene da alcune stagioni.

Passando alla parte sportiva, quest’anno IMG sosteneva e schierava due equipaggi. Alla consueta famiglia Vitali, si sono affiancati Fabio Porchia, navigato dal pilota/navigatore Giovanni Taruselli, entrambi di Mandello. Fabio, noto pilota motociclistico di enduro e motocross, era al debutto sulle 4 ruote, e ha scelto la performante Renault Clio R3C della scuderia bergamasca GMA. Buoni riscontri cronometrici, e un brillante terzo posto finale di classe, ottimo per il debutto.

I Vitali invece portano a termine una bellissima gara, vincendo la loro classe, e staccando un ottimo 45° tempo assoluto sulla PS2, quando la pioggia ha impegnato non poco i piloti. Stefano, forte dell’esperienza acquisita sugli asfalti del campionato italiano, ha sfoderato una prestazione di tutto rispetto, mettendosi alle spalle numerose auto ben più potenti della sua Suzuki Swift.

La famiglia Vitali sfrutterà la stagione invernale per programmare la stagione 2027: “Abbiamo già avuto diversi contatti e proposte, che valuteremo attentamente. Certo è che qualsiasi scelta verrà effettuata in accordo con la nostra scuderia Bresciana Calibra, nella persona di Fabio Branchi”.