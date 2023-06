Staffetta Cortina-Milano: da Mandello a Lecco…in barca a vela

Fiaccola di Cortina ’56 ‘scortata’ nel lago da Lega Navale di Mandello e Canottieri Lecco vela

Staffettisti nel tratto campioni di vela (Vittorio Bissaro e Maelle Frascari) e di canottaggio (Giuseppe Moioli e Ivo Stefanoni)

MANDELLO/LECCO – Toccherà anche Mandello e Lecco, e vedrà la partecipazione di campioni di alto calibro del mondo della vela e del canottaggio, la staffetta Cortina-Milano, evento per il 75° anniversario dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia (ANAOAI), trasportante la fiaccola di Cortina ’56.

Lo farà domani, sabato 1 luglio, in maniera speciale: solcando le acque del lago. La fiaccola si troverà a bordo della barca a vela RS21 ‘Hidrogeno 21’, guidata dall’armatore e timoniere Davide Casetti, presidente della RS21 Italian Class Yamamay e socio del Panathlon Club Lecco. Lungo il viaggio, l’imbarcazione sarà ‘scortata’ nel tragitto da numerose altre barche facenti capo alla Lega Navale di Mandello e alla Canottieri Lecco vela.

Il tratto Mandello-Lecco sul lago rappresenterà solo un tratto della tappa Bormio-Lecco, lunga 81 km. Una meta, Mandello, non casuale: qui è nato il velista Alfio Peraboni, scomparso nel 2011, vincitore di due medaglie di bronzo in classe ‘Star’ alle Olimpiadi di Mosca (1980) e Los Angeles (1984) con il timoniere ‘Dodo’ Gorla.

Da programma, alle ore 16.00 gli staffettisti consegneranno la Fiaccola Azzurra proveniente da Bormio nella sede della Canottieri Moto Guzzi di Mandello, allo staffettista Antonio Gaddi, presidente del circolo. Da lì, raggiungerà la Lega Navale, dove ormeggerà l’RS21 ‘Hidrogeno 21’ su cui saliranno gli azzurri della vela Vittorio Bissaro, Olimpico a Rio de Janeiro 2016 e Maelle Frascari (prodiere di Bissaro sui Nacra 17), che prenderanno in consegna la Fiaccola Azzurra e salperanno alla volta di Lecco.

Lo sbarco a Lecco avverrà sulla piattaforma in Riva Martiri delle Foibe alle 17.00 circa e i due atleti porteranno la fiaccola fino all’ingresso del ‘Palazzo delle Paure’ per consegnarla agli olimpici di canottaggio Giuseppe Moioli, classe 1927 (oro a Londra 1948), Ivo Stefanoni, classe 1936, e a Riccardo Fasoli, sindaco di Mandello. A loro volta, entreranno nel palazzo per consegnarla alle autorità locali.

Oltre che in barca a vela, la staffetta, si potrà fare a piedi, di corsa, in bici, in moto, handbike e carrozzina, con alcuni tratti che sarà possibile percorrere anche in canoa, allo scopo di coinvolgere atleti di ogni genere, età e disciplina. Un percorso, quello della staffetta, che richiama le Olimpiadi invernali 2026, proprio a Milano-Cortina.

Partita il 15 aprile, con oltre 300 atleti iscritti, la Cortina-Milano si concluderà il 9 luglio.