Tennis Tavolo Abbadia. Ad Arcore ancora ottimi risultati nel torneo CSI regionale

Il Tennistavolo Abbadia conquista l’8° posto nella classifica generale

Il torneo si è svolto ad Arcore, in provincia di Monza e Brianza

ARCORE (MB) – Si è svolta ad Arcore, in provincia di Monza e Brianza, la terza prova regionale del torneo di tennistavolo CSI, che ha visto la partecipazione record di oltre 300 atleti e atlete. Anche in questa occasione, il Tennistavolo Abbadia Lariana ha ottenuto ottimi risultati, che le hanno permesso di salire di una posizione nella classifica generale, raggiungendo l’8° posto e primeggiando tra le società lecchesi in gara.

Nel dettaglio, i risultati per categoria sono i seguenti: nella categoria Giovanissimi (nati tra il 2014 e il 2017), il giovane talento della società Lariana, Riccardo Balatti, ha conquistato il 5° posto; nella categoria Allievi (nati nel 2010 e 2011), Loris Fumagalli si è classificato 18° (14° nella classifica generale); infine, nella categoria Juniores (nati tra il 2007 e il 2009), Simone Pugliese ha ottenuto il 5° posto a pari merito, raggiungendo il 13° posto nella classifica generale.

Nella categoria Seniores maschile (nati dal 1986 al 2006), Giacomo Fiorani ha conquistato il 9° posto, posizionandosi al 40° posto nella classifica generale (avendo disputato solo una prova), mentre Luca Sacco si è classificato 17° nella gara di Monza (dopo due prove, è al 34° posto, a pari merito).

Nella categoria Adulti (nati tra il 1974 e il 1985), tre atleti dell’Abbadia si sono distinti: Daniele Della Vedova ha ottenuto il 5° posto a pari merito, piazzandosi 16° nella classifica generale; Paolo Fumagalli ha conquistato il 9° posto a pari merito, raggiungendo un importante 6° posto nella generale; infine, Amos Rinaldi si è classificato 21° a pari merito, occupando la 36° posizione nella classifica generale.

Altri tre atleti dell’Abbadia hanno preso parte alla categoria Veterani A (nati tra il 1963 e il 1973): Mauro Vassena ha conquistato il 5° posto, mantenendo saldamente la prima posizione nella classifica generale; il miglior risultato della categoria è stato ottenuto da Massimo Baraglia, che si è piazzato al 3° posto a pari merito, salendo al 7° posto nella classifica generale; infine, Alberto Spagnolo ha raggiunto il 17° posto a pari merito, mantenendo il 20° posto nella classifica stagionale, particolarmente competitiva in questa categoria.

Infine, Massimo Galli ha conquistato un importante 5° posto nell’ultima categoria, quella dei Veterani B (per i nati prima del 1962), risultato che gli consente di salire al 7° posto nella classifica generale. Subito dietro di lui, al 23° posto a pari merito, si è classificato Adalberto Peluso, che sale al 35° posto nella classifica stagionale.

L’ultimo appuntamento del torneo regionale si terrà il 6 aprile a Vedano Olona (VA), con la competizione organizzata dal Comitato CSI Varesino. Nel mese di maggio, dal 15 al 18, si svolgeranno i Campionati Italiani di Tennistavolo del Centro Sportivo Italiano, presso la struttura del Palataurus a Lecco. “Sarà un’ottima occasione per i nostri atleti lecchesi di contendersi risultati significativi a livello nazionale” concludono dalla società sportiva.