Tennis Tavolo Abbadia brilla solo in Serie D3 nella sesta Giornata di Campionato Regionale

Tra sconfitte e lotta fino all’ultimo punto, la trasferta di Varese porta gioia solo alla D3

ABBADIA LARIANA – La sesta giornata del Campionato Regionale FITeT 2025/2026 si è rivelata impegnativa per le squadre della compagine lariana: soltanto in D3 la formazione guidata da Michele Lafranconi è riuscita a portare a casa entrambi i punti nella trasferta di Varese.

La squadra di C2, Girone B, ha affrontato a Valmadrera la formazione locale, prima in classifica, subendo una sconfitta per 1-6. Giovanni Villa ha conquistato l’unico punto per i lariani, mentre Mattia Valsecchi e Mauro Vassena non sono riusciti a imporsi nei loro incontri. La compagine lariana occupa attualmente il 4° posto in campionato e sabato 20 dicembre ospiterà in casa i secondi della classifica, la squadra comasca del Villa Romanò di Inverigo, con inizio alle 20:30.

Pomeriggio impegnativo per la squadra di D2 Maschile, Girone A: nell’incontro casalingo delle 16:30 contro il Vedano Olona, secondo in classifica (VA), i lariani hanno comunque mostrato grinta, nonostante la sconfitta per 2-5. I punti per i lecchesi sono stati conquistati da Paolo Fumagalli, mentre Alberto Losa e Roberto Milani non sono riusciti a imporsi nei loro incontri. La squadra si trova ora al 6° posto in classifica e sabato prossimo, sempre alle 16:30, ospiterà in casa i comaschi del Villa Guardia, penultimi nel girone.

Scendendo di categoria, gli incontri si sono rivelati impegnativi, ma le formazioni hanno lottato con determinazione fino all’ultimo scambio. La squadra TT Abbadia Lariana “B”, di D3 Maschile Girone A, ha ottenuto una preziosa vittoria in trasferta contro il TT Varese (VA), prevalendo per 5-2 in un match molto combattuto.

Michele Lafranconi e Simone Pugliese hanno iniziato con un successo nel doppio, aggiungendo ciascuno un punto nei singoli, mentre un rinato Federico Rigamonti ha portato a casa due punti fondamentali. Grazie a questo risultato, gli abbadiesi si collocano al 3° posto a pari merito in classifica. Il prossimo incontro si terrà ad Abbadia, sabato prossimo alle 16:30, contro il Cernusco, squadra attualmente a pari punti in classifica.

Incontro amaro per la squadra “A” dell’Abbadia, militante in D3 Maschile Girone C, impegnata in trasferta contro il Valmadrera. La gara è stata combattuta, ma si è conclusa con una sconfitta per 1-6. Manuel Paduano ha conquistato l’unico punto per i lariani, mentre Luca Sacco ed Enzo Camarilla non sono riusciti a prevalere sui loro avversari. Il prossimo impegno, sabato alle ore 17:30, vedrà la squadra tornare in casa per affrontare il TT Varese (VA), attualmente secondo in classifica; i lariani occupano ora il 5° posto.