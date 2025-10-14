Tennis Tavolo Abbadia. Due vittorie e tanto spettacolo nella seconda giornata FITeT

Nel fine settimana del 10 e 11 ottobre si sono disputate quattro partite, concluse con due successi

ABBADIA LARIANA – La seconda giornata del Campionato Regionale FITeT 2025/2026 si è trasformata in un autentico festival del tennistavolo per l’ASD TT Abbadia Lariana, protagonista assoluta tra le mura amiche della palestra di Via alla Quadra.

Nel fine settimana del 10 e 11 ottobre, il pubblico ha potuto assistere a quattro incontri entusiasmanti, culminati con due vittorie decisive che hanno confermato la passione e la determinazione degli atleti di Abbadia.

L’avvio di stagione non avrebbe potuto essere più spettacolare, la formazione di C2, Girone B, ha letteralmente dominato l’incontro di venerdì sera, travolgendo la Polisportiva Libertas Cernuschese con un netto 6-1.

I protagonisti, Luigi Falbo (1 punto), Luca Pasini (2 punti più uno in doppio con Villa), Mauro Vassena (1) e Giovanni Villa (2), hanno offerto una prestazione impeccabile, chiudendo la serata in autentico trionfo.

La grande festa è proseguita sabato 11 ottobre con la squadra di D2 Maschile, Girone A. Nell’incontro delle 16:30 contro l’ASD TT Uboldo US Acli Tritium, i ragazzi del Tennis Tavolo Abbadia hanno messo in campo grinta e determinazione, conquistando una vittoria entusiasmante per 5-2.

Protagonisti del successo sono stati Alberto Losa (1 punto), Paolo Fumagalli, Roberto Milani (1) e Alberto Spagnolo (2 punti più uno in doppio con Fumagalli), autori di una prova di grande solidità e spirito di squadra.

Non sono mancate le sfide impegnative, ma le formazioni hanno combattuto con fierezza fino all’ultimo scambio. La squadra TT Abbadia Lariana “B” di D3 Maschile, Girone A ha affrontato un ostico TT Valmadrera “A” in un match combattuto, che ha visto gli ospiti imporsi per 6-1.

Gli atleti Michele Lafranconi, Simone Pugliese (autore di 1 punto in doppio con Adalberto Peluso) e Adalberto Peluso, hanno dato prova di grande impegno e determinazione nell’incontro disputato alle 17:30.

La squadra ASD TT Abbadia “A” di D3 Maschile, Girone C ha affrontato l’Uboldo in una sfida avvincente e combattuta punto su punto. Nonostante una prestazione di grande carattere, l’incontro si è chiuso con una vittoria di misura degli ospiti per 4-3, al termine di un vero duello al cardiopalma.

A difendere con orgoglio i colori di casa sono stati Enzo Camarilla, Manuel Paduano (2 punti) e Luca Sacco (1 punto), protagonisti di una prova ricca di intensità e determinazione.

È stata una giornata all’insegna del tennistavolo di alto livello, che ha ancora una volta messo in luce la passione, l’impegno e lo spirito di squadra dell’ASD TT Abbadia Lariana in ogni categoria.