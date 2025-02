Tennis Tavolo Abbadia. Ottimi risultati nei tornei provinciali e regionali

Numerosi atleti sul podio

Incetta di punti, consolidata la posizione della società nelle classifiche stagionali

SARNICO/LECCO – La seconda prova regionale del torneo di tennistavolo CSI si è disputata a Sarnico, in provincia di Bergamo, con la partecipazione di ben 270 atleti. Ottima performance per il Tennistavolo Abbadia Lariana, che attualmente occupa il nono posto nella classifica generale, distinguendosi come la prima delle società lecchesi in gara.

Nel dettaglio delle categorie, nella Veterani A Mauro Vassena ha conquistato il primo posto con una straordinaria prestazione, piazzandosi anche al primo posto nella classifica generale, mentre Massimo Baraglia ha raggiunto il terzo posto, posizionandosi al 14° nella classifica generale.

Nono posto per Massimo Galli nella categoria Veterani B, che gli consente di arrivare al 10° posto nella classifica generale. Tra i Giovanissimi, Riccardo Balatti ha ottenuto un ottimo settimo posto, salendo al 12° nella classifica generale.

Nella categoria Allievi, Loris Fumagalli ha chiuso al 14° posto, attestandosi al 10° nella classifica generale. Federico Rigamonti ha raggiunto il 19° posto nella categoria Seniores maschile, mentre Paolo Fumagalli ha brillato nella categoria Adulti, conquistando il 9° posto e portandosi al 4° posto nella classifica generale.

Il Tennistavolo Abbadia ha raccolto un’ottima incetta di punti anche nel torneo CSI Provinciale di Lecco, che ha visto la partecipazione di 104 atleti e atlete. L’evento, organizzato dall’oratorio Sansone di Caprino Bergamasco e dalla Polisportiva Bernate di Arcore (MB), si è svolto a Lecco lo scorso fine settimana.

Nella categoria Open femminile, Sara Pancera, alla sua seconda partecipazione a un torneo, ha conquistato il primo posto, confermando i notevoli progressi fatti negli ultimi mesi. Grazie a questa vittoria, ora occupa la seconda posizione nella classifica generale della stagione CSI.

Nella categoria Ragazzi, l’esordio di Cesare Comini si è tradotto in un ottimo 5° posto, confermando l’intenzione della società di coltivare un vivaio dal quale attingere talenti per il futuro.

Nella categoria Allievi, Loris Fumagalli ha conquistato il 1° posto, trionfando in finale. L’atleta dell’Abbadia continua a migliorare costantemente e ora si trova al 2° posto nella classifica stagionale CSI. Ottimo anche il 2° posto di Simone Pugliese nella categoria Juniores, che ha raggiunto la finale con una prestazione eccellente, confermando il piazzamento ottenuto nella prima prova provinciale e consolidando la sua posizione al 2° posto nella classifica generale di categoria. Nella categoria Disabili, Alessandro Donato, al suo esordio, ha conquistato un ottimo 9° posto.

Nella categoria Open C, Paolo Fumagalli ha conquistato un meritatissimo 3° posto, confermando la sua ottima forma e piazzandosi al primo posto nella classifica generale di categoria. Nella stessa categoria, Michele Lafranconi ha chiuso al 5° posto, mentre Federico Rigamonti si è classificato 17°; attualmente, occupano rispettivamente la 5ª e 7ª posizione nella classifica generale.

Nella categoria Open A, gli atleti dell’Abbadia si sono piazzati al 9° e 11° posto, con Massimo Baraglia, Mauro Vassena e Giovanni Villa a pari merito. Attualmente, nella classifica generale, Vassena occupa il 12° posto, mentre Baraglia e Villa sono rispettivamente al 13° e 15° posto, pur avendo partecipato a una sola delle due prove annuali finora disputate.

Nella categoria Open B, Massimo Galli ha ottenuto il 9° posto, mentre Adalberto Peluso e Amos Rinaldi si sono classificati al 15° posto. Nella classifica generale, Galli è al 11° posto, mentre Peluso e Rinaldi condividono il 17° posto.

Il prossimo appuntamento sarà il 2 marzo ad Abbadia Lariana per il torneo organizzato dalle squadre ADS Abbadia Lariana e Csi Morbegno (SO).