Tennis Tavolo Abbadia. Grandi successi nella quarta Giornata di Campionato

Dalla C2 alla D3, le squadre lariane confermano entusiasmo e determinazione

ABBADIA LARIANA – La quarta giornata del Campionato Regionale FITeT 2025/2026 si è trasformata ancora una volta in un vero festival del tennistavolo per l’ASD TT Abbadia Lariana, che disputando tutte le partite in casa ha infiammato il pubblico sempre più numeroso nella palestra di via Alla Quadra

Lo scorso sabato 15 novembre ha regalato ai tifosi altre due vittorie importanti su quattro incontri, confermando l’eccellente momento di forma della squadra lariana.

La squadra di C2 Girone B ha dominato l’incontro, travolgendo per 7-0 la formazione di Lainate 2L Purple Waves (MI). Gli atleti Luca Pasini e Giovanni Villa, oltre al punto conquistato nel doppio, proseguono la loro marcia impeccabile: nessuna sconfitta dall’inizio del campionato. Ai due punti di Villa e a quello di Pasini si aggiungono i due siglati da un magistrale Luigi Falbo e quello di Mauro Vassena. Con questo risultato i lariani salgono al terzo posto in classifica e sabato 22 novembre faranno visita alla seconda forza del campionato, le milanesi Aquile Azzurre Rising (ore 15).

La grande festa era iniziata già nel pomeriggio con la squadra di D2 Maschile Girone A. Nel match delle 16:30 contro il GS Villa Guardia (CO), i lariani hanno mostrato determinazione e personalità, imponendosi con un netto 5-2. Protagonisti del successo il doppio formato da Alberto Losa e Paolo Fumagalli, un punto a testa per Alberto Losa e Roberto Milani, mentre a chiudere l’incontro ci ha pensato Alberto Spagnolo con due punti decisivi. La squadra sale così al terzo posto in classifica e si prepara a un impegno ostico: sabato sarà di scena nel palazzetto dell’ancora imbattuto Varese Team Giant, a Lozza (VA), alle ore 15.

Scendendo di categoria, le partite si sono rivelate tutt’altro che semplici, ma le formazioni hanno combattuto con fierezza fino all’ultimo scambio. La squadra TT Abbadia Lariana “B” di D3 Maschile Girone A ha affrontato il GS Villa Guardia (CO) in un match impegnativo, nel quale gli ospiti si sono imposti per 5-2.

Gli atleti Michele Lafranconi (autore di 1 punto), Adalberto Peluso (1 punto) e Federico Rigamonti hanno lottato con determinazione nell’incontro delle 17:30. Gli abbadiesi scivolano così al quarto posto in classifica e si preparano al prossimo impegno, in trasferta a Como contro il Tavernola, attuale terza forza del girone (ore 15).

Incontro amaro per la squadra “A” dell’Abbadia, impegnata nel campionato di D3 Maschile Girone C, che ha affrontato un’altra formazione del GS Villa Guardia (CO). La gara, combattuta e ricca di tensione, si è conclusa con una vittoria al cardiopalma degli ospiti per 4-3.

La rivelazione di questa serie è ancora una volta Manuel Paduano, autore di altri 2 punti, cui si è aggiunta la vittoria di Luca Sacco. Nonostante l’impegno di Sara Pancera ed Enzo Camarilla, i lariani non sono però riusciti a superare i comaschi. Il prossimo appuntamento sarà in trasferta contro il Castellanza (VA), in un derby fra le due squadre attualmente appaiate all’ultimo posto della classifica (sabato ore 16:30).

La giornata è stata intensa e accompagnata da un pubblico numeroso sulle tribune della palestra di via Alla Quadra, a conferma dell’ottimo lavoro del Consiglio Direttivo, che continua a trasmettere passione e a impegnarsi per far crescere il Tennis Tavolo Abbadia Lariana ai massimi livelli.