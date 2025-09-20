Tennis tavolo Abbadia, il presidente Galli: “Ci prepariamo a una stagione memorabile”

ABBADIA – “Ci prepariamo ad una stagione davvero memorabile” – dice il presidente dell’ASD Tennis Tavolo Abbadia Lariana Massimo Galli parlando della giornata di ritiro che il rinnovato consiglio direttivo della società sportiva ha organizzato per atleti e sponsor.

“Domenica 28 settembre, clima permettendo, abbiamo organizzato una giornata di ritiro in collaborazione con “PASSIONE IN VIGNA”, unica e giovane azienda vitivinicola di Abbadia lariana creata da Marco Riva insieme alla partner Margherita Mangioni, nostro sponsor. Loro hanno compreso a fondo lo spirito profuso dal nuovo consiglio direttivo e hanno deciso di offrirsi a organizzare una giornata di relax nel loro vigneto e poi nella loro corte con un brunch che permetterà agli atleti e alle loro famiglie di passare insieme momenti tranquilli in compagnia anche di quegli imprenditori che hanno sposato le finalità della Associazione; sarà una giornata bellissima, ne sono certo!”

“La nostra società è nata e cresciuta ad Abbadia (tremila abitanti sulla sponda lecchese del lago di Como): l’ho aperta insieme al compianto e mai dimenticato amico e allenatore Antonio Fumeo, è sempre stata abituata a veleggiare nei campionati più alti della Federazione Italiana TennisTavolo (FITeT) – continua Massimo Galli – abbiamo avuto molte squadre sia in serie B1 maschile che in Serie A Femminile del passato. Certo è che, all’inizio dei miei 70 anni, non avrei mai pensato di poter essere a cavallo di una “fenice”: negli anni del Covid ho dovuto sospendere l’attività per circa 18 mesi per ottemperare alle direttive del governo, poi da fine 2021 abbiamo ripreso l’attività con una decina di atleti.

“Dopo tanti anni di successi personali e di squadre agonistiche di tennis tavolo con cui ho girato in lungo e in largo tutta l’Italia, non avere atleti e senza gli amici di sempre è stato terribile ma ora, da quando è stato rinnovato il consiglio direttivo che ha trovato nuove collaborazioni con tecnici molto stimolanti (uno in particolare il signor Adalberto Peluso) la palestra, letteralmente, scoppia di ragazzi: potremmo avere un vivaio di più di 20 ragazzi a partire da ottobre quando inizieranno le attività di allenamento agonistico dei giovani che si sono avvicinati al nostro Sport, dopo le attività dei Crest estivi.”

“Sono così numerosi che potremmo addirittura formare cinque squadre da inserire nell’agonismo del CSI, Centro Sportivo Italiano, per avviarli e addirittura fare un campionato provinciale solamente con le nostre squadre: è davvero una bellissima sensazione vedere così tanti ragazzi appassionati allo sport che ormai pratico da più di 50 anni!”.

Mentre parla è sinceramente emozionato, Massimo Galli, raccontando la nuova vita della ASD tennistavolo Abbadia Lariana: “effettivamente è una grande emozione entrare in palestra e vedere tutti i 12 tavoli montati e tanti ragazzi che a ritmo di scambi, palleggi, e “Top Spin” si divertono in modo sano: è un’emozione che non provavo da tanto tempo e mi dà immenso piacere.”

Insieme ai nuovi partner che sono la IMG Ultrasuoni di Mandello del Lario, (con Emanuele Gaddi è nata una importante collaborazione), la già citata “Passione in Vigna” di Abbadia Lariana, il Gruppo Domus Immobiliare di Mandello del Lario, guidata dal Signor Mauro Ghezzi, il gruppo Samà Store di Lecco con i signori Luca, Omar e Matteo Samà del Super Samà Store di via Grandi a Lecco e infine il negozio Diana Frutta di Oggiono con il signor Stefano Rigamonti, padre di uno dei nostri atleti / allenatori, Federico.

“Le squadre impegnate nei campionati di Federazione Italiana tennistavolo, quest’anno saranno quattro: gareggeranno nei campionati provinciali regionali una serie C2 (la squadra principale), una nuova squadra in serie D2 M e due serie D3 che continuano il percorso iniziato lo scorso anno che potranno occasionalmente accogliere anche qualche ragazzino del vivaio a cui vorremo far provare le emozioni dell’agonismo del campionato.”

“Le novità in realtà sono tantissime – continua Galli – stiamo rinnovando attrezzature sportive come tavoli e reti con gli ultimi modelli abbiamo anche delle nuove tute personalizzate con il logo di un falco che ci rappresenta: nelle zampe ha una racchetta da ping pong e pare proprio andare a cercare la pallina nei più alti cieli e questo un bellissimo augurio che faccio all’Abbadia: volare nei cieli più alti per conquistare le vette dell’attività sportiva della Federazione Italiana tennistavolo; abbiamo anche riaperto un sito internet tutto nuovo (https://sites.google.com/view/asdttabbadialariana/home) dopo un periodo di inattività e riaperto i canali social”

Senza dimenticare di ravvivare il vivaio dei giovani che sarà il futuro della nostra associazione.

“Infine, a dicembre la nostra palestra ospiterà un “Campus tecnico”, vale a dire degli allenamenti condotti da giocatori di altissimo livello nazionale (serie A) che insegneranno i segreti dello sport agonistico agli iscritti che vorranno far crescere le loro abilità sportive: per tutto il paese di Abbadia sarà un evento di grande risalto e importanza tanto che il Comune di Abbadia Lariana ha concesso il patrocinio all’evento. Ventiquattro atleti che vorranno iscriversi (io penso dal nord Italia, dalla Lombardia e regioni limitrofe) soggiorneranno sulle nostre rive del Lario per allenarsi con questi professionisti del tennistavolo: sinceramente per me è davvero un’altra grandissima emozione poter ritornare a vedere la palestra brulicante di giovani appassionati e promesse con racchette e palline in mano e apprezzare nuovamente lo sport che amo!”

“Il prossimo appuntamento agonistico è per il 4 ottobre: infatti inizieranno le gare con la prima giornata dei campionati regionali di Federazione mentre lo scorso weekend il nostro atleta Mauro Vassena, si è classificato 5 nel torneo “Open over 2000” disputatosi in veneto… Suona proprio come un buon inizio. Vola alto, Abbadia”.