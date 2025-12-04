Tennis Tavolo Abbadia. La squadra domina la prima prova provinciale di Tennistavolo CSI

180 punti e due vittorie individuali

ABBADIA LARIANA – Una pacifica “valanga rossa” è scesa da Abbadia Lariana nella palestra delle scuole Maria Ausiliatrice di Lecco domenica 30 novembre, in occasione della prima prova provinciale di tennistavolo organizzata dal Centro Sportivo Italiano di Lecco.

La squadra lariana, guidata dal presidente Massimo Galli, ha conquistato un risultato di grande prestigio: il Tennistavolo Abbadia Lariana domina ora la classifica generale per società, comprendente l’intera provincia di Lecco, con l’aggiunta di una squadra di Morbegno (SO) e una di Arcore (MB), e si aggiudica il primo posto assoluto nella prima prova del XX Trofeo “Timbrificio Bonacina”.

Con uno straordinario totale di 180 punti, la società ha dimostrato forza e preparazione eccellenti in tutte le categorie, con particolare brillantezza nelle prove dei giovani dell’Accademia del Tennistavolo di Abbadia Lariana, nata solo a settembre, che, indossando le loro magliette rosse, hanno conquistato numerosi tavoli vittoriosi.

In particolare, i podi sono stati arricchiti da due splendide vittorie individuali che hanno portato l’A.S.D. Abbadia Lariana in vetta. Un plauso speciale va ai due atleti che hanno conquistato il gradino più alto del podio, esaltando i colori della società: nella Categoria Giovanissimi ha trionfato Balatti Riccardo, mentre nella Juniores l’eccellente Pugliese Simone ha dominato la competizione, aggiudicandosi il torneo.

I risultati di tutti gli atleti dell’A.S.D. Tennistavolo Abbadia Lariana

Categoria GIOVANISSIMI

Oltre al vincitore BALATTI RICCARDO (1° posto, 11 punti), si sono distinti: BATTELLO GIOVANNI: 2° posto,CASSARA’ ERCOLE: 3° posto, VITALI LORENZO: 6° posto.

Categoria JUNIORES

La vittoria di PUGLIESE SIMONE è stata seguita dal 6° posto di RICCARDI DAVIDE.

Categoria Femminile Giovani

La squadra femminile ha quasi coperto interamente il podio: CADENAZZI ZOE: 2° posto, MILANI LETIZIA: 3° posto, MARINI GIORGIA: 4° posto, MEDICI ALESSANDRA MARIA: 5° posto, MERONI EVA: 6° posto, VIGANO’ MAYA: 7° posto.

Categoria OPEN B

Categoria molto competitiva che ha registrato ottimi piazzamenti: VASSENA MAURO: 2° posto, GALLI MASSIMO: 6° posto, FUMAGALLI PAOLO: 11° posto, MILANI ROBERTO: 14° posto, SPAGNOLO ALBERTO: 16° posto, PELUSO ADALBERTO: 18° posto.

Categoria OPEN C

La categoria che ha generato il maggior numero di punti individuali per la società. Tra gli atleti in gara: RUSCONI RICCARDO: 7° posto che incredibilmente ha gareggiato proprio con il padre Sergio nel girone iniziale, LAFRANCONI MICHELE: 9° posto, PADUANO MANUEL: 10°, SACCO LUCA: 11° posto, MANDELLI MASSIMILIANO: 19° posto, GAUDINO CHRISTIAN: 20° posto, RIGAMONTI FEDERICO: 21° posto, RUSCONI SERGIO: 27° posto, DONATO ALESSANDRO: 31° posto.

Categoria RAGAZZI

Molto buoni i piazzamenti nella categoria considerando che molti ragazzi erano alla prima gara pongistica dopo aver iniziato a giocare solo in agosto: COMINI CESARE: 6° posto, CATTANEO MATTIA: 8° posto, RUMI FEDERICO: 9° posto, GIARDINA DYLAN: 13° posto, FISTOLERA PIETRO: 14° posto, BIANCHINI LORIS: 15° posto.

Categoria OPEN A

I giocatori migliori hanno incontrato dei gironi non favorevoli ma hanno comunque registrato ottimi piazzamenti: ACQUISTAPACE SANTIAGO: 5° posto, VILLA GIOVANNI: 6° posto, CUCCHI GABRIELE: 12° posto.

Categoria ALLIEVI

Ottimo esordio anche per gli atleti con la maglia rossa dell’Abbadia nella categoria: MONGA FEDERICO: 8° posto, D’ELIA DANIEL: 12° posto, FUMENTI ALESSIO: 14° posto.

Categoria OPEN FEMMINILE

PANCERA SARA ha agguerritamente rappresentato la società, classificandosi al 6° posto.

L’A.S.D. Tennistavolo Abbadia Lariana si conferma la squadra da battere nel Campionato Provinciale CSI. Il prossimo appuntamento è la seconda prova, in programma domenica 25 gennaio 2026 a Morbegno.