Tennis Tavolo Abbadia. Nuova vittoria nel Campionato Regionale di Serie C2

ABBADIA LARIANA – Un’altra giornata di campionato per l’ASD Tennistavolo Abbadia Lariana. Il 15 febbraio scorso, nella terza giornata del campionato regionale di tennistavolo, la prima squadra conquista una nuova vittoria in Serie C2.

La squadra di punta della società ha vinto 6-1 in casa, ribaltando il risultato dell’andata contro la società Villa Romanò di Inverigo (CO). Con due punti ciascuno di Giovanni Villa e Luca Pasini (autori anche del doppio vincente), e il punto di Mauro Vassena, la squadra guadagna due punti in classifica. Nonostante il cammino ancora in salita, il girone di ritorno prosegue in maniera estremamente positiva: ora occupano il quinto posto, in parità con il Valmadrera.

Nel girone Lecco/Sondrio di Serie D3, la squadra “A” di Abbadia mantiene il terzo posto in classifica, nonostante la sconfitta per 5-2 contro il Cernusco Lombardone. La partita casalinga non incide sulla classifica, con i punti conquistati da Paolo Fumagalli e Alberto Spagnolo che non bastano a scalfire il secondo posto dei cernuschesi, che schierano anche Simone Pugliese. Per la squadra “B”, invece, è stato un turno di riposo.

Il prossimo appuntamento per tutte le squadre è sabato 22 febbraio: di sera, la formazione di C2 giocherà in casa contro il TT Varese Diesis di Lozza (VA). In Serie D3, le squadre “A” e “B” saranno impegnate in trasferta, alle 16:30 nella palestra di Caprino Bergamasco, dove affronteranno le formazioni Sansone “B” e “A” in una sfida incrociata.