Torneo per Ciccio, sabato si torna in campo a Mandello

Al via la nona edizione

Appuntamento al Cral, inizio alle ore 19.

MANDELLO – Il ricordo di Luigi “Ciccio” Ricco è sempre vivo nelle persone che lo hanno conosciuto. Anche quest’anno la Polisportiva Mandello e l’Aurora San Francesco si sono unite per organizzare l’ormai classico memorial “Torneo per Ciccio”, giunto alla nona edizione.

L’appuntamento per tutti gli appassionati di pallacanestro lecchesi è per sabato 4 gennaio al CRAL di Mandello, sede ormai tradizionale del torneo.

“Quest’anno sarà un vero e proprio torneo. Le squadre si sfideranno con dei girone di qualificazione – partite a metà campo, quattro contro quattro – e poi le migliori formazioni disputeranno le ultime sfide a tutto campo, cinque contro cinque. Ci saranno tanti giocatori e, come sempre, tanta allegria, il vero segreto con cui mio padre gestiva i suoi giocatori.” ha dichiarato Marta Ricco, figlia di Luigi.

Al momento ci sono circa una settantina di iscritti, da dividersi nelle varie squadre. Gli eventuali “iscritti dell’ultima ora” saranno comunque bene accetti.

“Il ricavato delle varie iscrizioni verrà come al solito devoluto all’Airc, per aiutare la ricerca a trovare una cura contro il cancro” conclude Marta.

Il ritrovo per tutti è alle ore 19.00. Non mancate.