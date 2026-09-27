Trail Grigne Sud, Del Giovannino vince l’Extreme. Brambilla primo nello Sprint

411 atleti sui Sentieri dei Camosci a Mandello, provenienti da 16 nazioni. Tra le donne a spiccare Quadrelli (Extreme) e Milesi (Sprint)

Oltre 150 volontari lungo il percorso, spazio anche al TGS Intrepid e al progetto solidale I Run For Find The Cure

MANDELLO – Stavolta il sole ha fatto la sua parte. Dopo l’edizione bagnata dello scorso anno, il Trail Grigne Sud ha ritrovato una giornata ideale per correre: cielo sereno, temperature miti e le Grigne a fare da sfondo a una manifestazione che, arrivata alla nona edizione, è ormai diventata uno degli appuntamenti fissi di fine settembre.

Sono stati 411 gli atleti al via, provenienti da 16 nazioni, distribuiti sulle due prove principali, l’Extreme e lo Sprint, lungo percorsi che da Mandello salgono sui sentieri del versante sud delle Grigne per poi tornare verso il lago. Una giornata lunga, iniziata al mattino e conclusa solo nel tardo pomeriggio, con il paese e i sentieri animati da atleti, volontari, tifosi e semplici escursionisti.

La prova più dura era naturalmente il TGS Extreme, 42 chilometri e 3.700 metri di dislivello positivo, un tracciato capace di mettere alla prova anche gli specialisti.

A vincere è stato Maurizio Del Giovannino, dei Falchi di Lecco, primo sul traguardo di Mandello in 6 ore e 9 minuti. “È stata veramente una gara bellissima ma tosta – ha raccontato –. La salita al Rifugio Elisa è stata una sorpresa perché non l’avevo mai fatta e il Manavello ti spezza le gambe”. Una vittoria arrivata quasi contro pronostico. “Non mi aspettavo di vincere oggi, ma ci ho sperato. Sono grato del tifo che mi hanno fatto tanti amici sul percorso e anche la mamma e le amiche della mamma a Molina. È stato bellissimo e sono molto emozionato”.

Alle sue spalle Martin Soucail, secondo in 6h22’, e Paolo Brigatti, terzo in 6h27’. Tra le donne successo invece per Fiammetta Quadrelli in 8h15’, davanti a Irene Mantica (G.S. Orecchiella Garfagnana – Alpenplus) in 8h55’ e Siebrig Scheeres in 8h58’.

Brambilla detta legge nello Sprint

Due ore dopo la partenza dell’Extreme è toccato agli atleti dello Sprint, 22 chilometri e 1.800 metri di dislivello positivo. A spuntarla è stato Danilo Brambilla, atleta dei Falchi Lecco e nome di casa, già vincitore in passato sia sul percorso corto sia su quello lungo.

Brambilla ha chiuso in 2h16′, appena un minuto davanti a Stefano Roncareggi dell’Atletica Valbronese. “Un risultato non scontato – ha spiegato Brambilla – perché Stefano mi si è fatto sotto a Versarico. Al Manavello ha attaccato e dettato il ritmo in discesa. Ho provato ad allungare solo negli ultimi chilometri, nel tratto più corribile prima di entrare a Mandello. È andata bene”.

Terzo posto per Paolo Bonanomi in 2h26’, parte dei Falchi di Lecco e atleta DF Sport Specialist. Tra le donne vittoria per Elena Milesi in 3h02’, seguita da Marta Rusconi in 3h11’ e Antonella Crucifero in 3h22’, entrambe team Falchi.

Intrepid, il Trail che corre insieme

Anche quest’anno, accanto alle due prove agonistiche, non è mancato il TGS Intrepid, il percorso di 6 chilometri e 400 metri di dislivello dedicato ai ragazzi e alle ragazze con disabilità, impegnati in coppia con un accompagnatore.

Il progetto, realizzato insieme alla sezione Arcobaleno della Polisportiva di Mandello, è ormai uno degli appuntamenti più sentiti della manifestazione.

E basta vedere l’arrivo degli atleti al traguardo per capire quanto conti, per il TGS, l’idea di rendere la montagna e la corsa un’esperienza da condividere.

Oltre 150 volontari e un paese coinvolto

Se il Trail Grigne Sud è ormai una macchina ben rodata, il merito è anche della rete di associazioni che ogni anno lavora dietro le quinte.

L’organizzazione fa capo ad Alessandro Gilardoni e mette insieme Polisportiva di Mandello, CAI Grigne, Consorzio Alpe di Era e Gruppo Amici di Luzzeno e del Manavello, con la collaborazione di ANA, Gruppo Antincendio di Lierna, Abbadia e Mandello, Alpini, Protezione Civile e Pro Loco.

A fare la differenza, però, sono soprattutto gli oltre 150 volontari sparsi lungo il percorso e in paese.

Magliette fucsia, campane, urla di incitamento e ristori improvvisati hanno accompagnato i corridori per tutta la giornata. E proprio i cosiddetti “ristori abusivi”, nati spontaneamente lungo i sentieri, raccontano bene quanto l’evento sia ormai sentito anche fuori dalla macchina organizzativa.

“Quello che abbiamo sempre auspicato – ha spiegato Gilardoni – è che la gara fosse solo il culmine di un progetto di valorizzazione dei nostri luoghi, dove i percorsi sono stati marcati in modo permanente con paline e segnaletica e sono tenuti puliti tutto l’anno. Ci piace pensare alla giornata di oggi come a una grande festa in cui gli atleti sono i protagonisti, ma tutte le persone coinvolte e quelle di passaggio ne fanno parte”.

L’arrivo dell’ultimo concorrente alle 18.23

Nel pomeriggio la festa si è spostata sempre più verso il lago, tra area massaggi, pasta party, birra del Birrificio Dulac e premiazioni dei primi cinque classificati e dei vincitori di categoria. La giornata si è chiusa simbolicamente con l’arrivo dell’ultimo concorrente dell’Extreme, Tommaso Nolli, che ha raggiunto Mandello alle 18.23.

Per lui anche un premio speciale firmato Smartwood, uno dei tre main sponsor insieme a Sport Specialist e +Watt. Un riconoscimento che riassume bene lo spirito del Trail: vincere conta, ma arrivare in fondo conta forse ancora di più.

Anche la solidarietà sui Sentieri dei Camosci

L’edizione 2026 ha avuto anche un risvolto solidale. Il Trail ha infatti sostenuto I Run For Find The Cure, progetto sportivo attivo dal 2012 in iniziative concrete in aree a basso sviluppo, tra costruzione di pozzi, scuole e ambulatori in Paesi come Mali, Kenya e Tanzania.

Per il 2026 l’obiettivo è finanziare l’acquisto di materiale scolastico per la Secondary School di Milola e contribuire alla realizzazione di quattro classi della Primary School del villaggio di Milola, in Tanzania.

Con 411 atleti, 16 nazioni rappresentate e un’intera rete di volontari e associazioni coinvolte, il Trail Grigne Sud manda così in archivio un’altra edizione molto partecipata. E stavolta, finalmente, senza ombrello.

TGS Sprint uomini

Danilo Brambilla – 2h16’ Stefano Roncareggi – 2h17’ Paolo Bonanomi – 2h26’

TGS Sprint donne

Elena Milesi – 3h02’ Marta Rusconi – 3h11’ Antonella Crucifero – 3h22’

TGS Extreme uomini

Maurizio Del Giovannino – 6h09’ Martin Soucail – 6h22’ Paolo Brigatti – 6h27’

TGS Extreme donne