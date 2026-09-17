Trail Grigne Sud. Mandello pronta a riabbracciare la corsa tra lago e Grigne

Sabato 26 settembre la nona edizione con le prove Extreme, Sprint e Intrepid

Iscrizioni in crescita del 14% e atleti da 16 nazioni. Gilardoni: “Il nostro obiettivo è accompagnare ogni concorrente fino al traguardo”

MANDELLO – Il Trail Grigne Sud torna sabato 26 settembre e, ancora una volta, trasformerà i sentieri sopra Mandello in un lungo terreno di sfida tra lago e Grigne. L’edizione 2026 conferma una formula ormai consolidata, costruita attorno a tre prove molto diverse tra loro: la TGS Extreme da 42 chilometri e 3.700 metri di dislivello positivo, la Sprint da 22 chilometri e 1.800 D+ e la TGS Intrepid, dedicata agli atleti con disabilità accompagnati lungo il percorso.

Quella del 2026 sarà ufficialmente la nona edizione, anche se nella storia della manifestazione le giornate organizzate sono state in realtà dieci, considerando anche l’anno del Covid dove si disputò la “Free&Solo Edition”, in cui gli atleti furono invitati a percorrere il tracciato di gara corto in autonomia e a documentarlo per essere finisher. Il prossimo anno, dunque, arriverà il decennale ufficiale.

“Quando mi allenavo sui nostri sentieri mi sono reso conto che non avevamo nulla da invidiare alle gare più famose – racconta l’ideatore e organizzatore Alessandro “Sandro” Gilardoni nel corso della presentazione oggi pomeriggio in sala consiliare a Mandello –. Ne parlai con Carlo Gilardi (membro attivo della Polisportiva Mandello e della vita cultura e sportiva del paese, stroncato da un malore nel 2021), che si entusiasmò subito, e poi con alcuni amici runner. Da lì è nato tutto”. Anche quest’anno verrà assegnato il Trofeo Carlo Gilardi, riservato al primo uomo e alla prima donna che transiteranno sulla cima del Monte Sileggio. Un premio che lega la competizione alle sue origini e a una delle persone che contribuirono a trasformare un’idea nata durante gli allenamenti in una delle corse simbolo dell’autunno mandellese.

Una storia iniziata quasi dieci anni fa e cresciuta insieme a una rete di associazioni, volontari e istituzioni che oggi rappresenta una delle caratteristiche più riconoscibili del TGS.

“La prima associazione che contattai fu il Cai Grigne, poi arrivarono il Consorzio Alpe Era, il GAL e la Polisportiva. Si creò una sorta di organizzazione informale con una regola semplicissima: ognuno metteva a disposizione le proprie competenze per la buona riuscita dell’evento”, spiega Gilardoni. Nel corso degli anni la rete si è allargata a Protezione Civile di Mandello e Abbadia, Alpini, Antincendio boschivo di Olcio e Lierna, Quei dei Crebi e Soccorso degli Alpini, insieme alle istituzioni.

I percorsi interessano infatti non soltanto Mandello, ma anche i territori di Abbadia Lariana e Lierna, con il sostegno della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, di Regione Lombardia e del Soccorso Alpino.

Tre gare, dalla Extreme all’Intrepid

Il cuore agonistico sarà ancora una volta diviso tra TGS Extreme e TGS Sprint. La prima misura 42 chilometri con 3.700 metri di dislivello positivo e scatterà alle 7 dai Giardini Pubblici di Mandello, accanto a piazza Garibaldi. La Sprint, 22 chilometri e 1.800 metri D+, partirà invece alle 9. Alle 9.15 toccherà al TGS Intrepid, percorso di 6 chilometri e 400 metri di dislivello pensato per ragazzi con disabilità che correranno in coppia con un accompagnatore. Per le due gare competitive sono previsti rispettivamente un massimo di 150 partecipanti nell’Extreme e 300 nella Sprint, mentre per l’Intrepid il limite è fissato a 20 coppie.

Il percorso lungo parte praticamente dalle acque del lago e prende quota quasi senza concedere tregua. Dopo Mandello e Somana, gli atleti saliranno verso lo Zucco Sileggio, per poi raggiungere il Monte Pilastro, punto più alto del tracciato. Da lì la gara prosegue verso la Bocchetta di Prada e il Rifugio Bietti-Buzzi, prima di scendere all’Alpe Calivazzo e a Era.

La seconda parte porta verso il Rifugio Elisa, attraversando il cuore più selvaggio della montagna mandellese, quindi nuovamente in discesa verso Gardata, la Grotta dell’Acqua Bianca e il Ponte di Ferro sul Meria. Resta infine l’ultima salita, quella verso Versarico e lo Zucco di Manavello, prima della lunga discesa finale verso Mandello.

Un percorso che negli anni si è guadagnato una reputazione quasi intimidatoria. “La prova Extreme mette più timore dal punto di vista fisico, lo sappiamo. Ma non vogliamo che diventi una gara per pochissimi: il nostro obiettivo è fare in modo che chi parte preparato possa arrivare in fondo”.

Proprio per andare incontro agli atleti, nel 2026 l’organizzazione ha rivisto alcuni tempi. Il tempo massimo della Extreme sale a 11 ore e 30 minuti. Sono previsti tre cancelli: il primo alla Bocchetta di Calivazzo dopo 2 ore e 45 minuti, il secondo all’Alpe Era dopo 5 ore e 30, il terzo a Versarico dopo 9 ore. Per la Sprint resta invece il limite complessivo di 7 ore e il cancello di Versarico dopo 4 ore.

“Abbiamo negoziato mezz’ora in più con il Soccorso Alpino – spiega Gilardoni – ma allo stesso tempo abbiamo inserito il cancello a Calivazzo. Serve a evitare che qualcuno affronti il tratto successivo, più impegnativo, quando è già troppo in difficoltà. Non è una penalizzazione: è prima di tutto una scelta di sicurezza”.

La TGS Sprint, invece, sale da Mandello verso Somana e la chiesetta di Santa Maria, quindi raggiunge Era Bassa, sale in Gardata e ridiscende verso la Grotta dell’Acqua Bianca e il Ponte di Ferro. Da Versarico inizia l’ultima grande fatica verso lo Zucco di Manavello, prima di rientrare sul lago. Tempo massimo per completare la prova 7 ore, un unico cancello fissato sulle 4 ore a Versarico. Ventidue chilometri e 1.800 metri di salita che negli anni hanno attirato numeri sempre più consistenti, diventando il vero motore partecipativo del TGS.

Lo scorso anno il maltempo costrinse gli organizzatori a rinunciare alla gara lunga e a convogliare tutti i concorrenti sul percorso corto. “I partecipanti però, che erano 299, sono arrivati tutti: non abbiamo avuto nemmeno un ritirato – ricorda Gilardoni –. Erano determinati a finirla e sono arrivati fino in fondo. Per noi questo è uno dei risultati più belli, perché l’obiettivo è proprio quello: accompagnare ogni atleta al traguardo”.

Iscrizioni a +14%, atleti da 16 nazioni

I numeri presentati per il 2026 indicano una partecipazione in aumento. A parità di giorni trascorsi dall’apertura delle iscrizioni, gli iscritti erano 310 nel 2025 e sono 353 quest’anno, con un incremento di 43 atleti, pari al 14%.

Circa 100 sono attualmente iscritti alla Extreme, mentre la Sprint continua a rappresentare la prova numericamente più partecipata. Tra i concorrenti risultano rappresentate 16 nazioni. Oltre alla presenza italiana, che coinvolge gran parte delle regioni del Nord, figurano tra gli altri 16 atleti francesi, cinque svizzeri e quattro spagnoli.

Tra i partecipanti ci sarà nuovamente anche il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli, pronto a lasciare per qualche ora la fascia tricolore per indossare pettorale e scarpe da trail. Lo aveva già fatto nel 2025, quando aveva scelto la Sprint. Una presenza che testimonia anche il legame tra manifestazione e paese, un aspetto sul quale ha insistito l’assessore allo Sport e Sicurezza Igor Amadori.

“Manifestazioni come questa non hanno una ricaduta soltanto sportiva – ha sottolineato –. Dentro il TGS troviamo il volontariato, il Soccorso Alpino, la Protezione Civile, l’antincendio boschivo, le associazioni e anche l’attenzione alle persone più fragili. È proprio questo mix l’aspetto più bello”. Amadori ha ricordato anche l’impegno dell’Amministrazione nel sostenere la manifestazione, sia attraverso risorse locali sia cercando di intercettare contributi regionali.

Il TGS Intrepid

A completare la giornata sarà ancora una volta il TGS Intrepid, ormai parte integrante della manifestazione. Il percorso conduce le coppie da Mandello verso Rongio, Maggiana e San Giorgio, per poi riportarle verso il lungolago.

Nato dalla collaborazione con la Sezione Arcobaleno della Polisportiva Mandello, è rivolto a ragazzi con disabilità intellettiva accompagnati lungo il percorso. Il format prevede una propria gara, con partenza, assistenza e premiazioni, mettendo i partecipanti sullo stesso piano degli altri atleti.

“Portiamo la gente sui sentieri”

C’è poi un altro obiettivo che Gilardoni non nasconde: vedere più persone lungo il percorso e sul lungolago ad accogliere gli atleti al traguardo.

Per questo anche quest’anno la Sprint partirà alle 9, scelta già sperimentata in passato per lasciare il tempo agli spettatori di salire lungo i sentieri prima dell’arrivo dei concorrenti. “Vorremmo che la gente venisse a vedere la gara anche in montagna. Il TGS non deve essere qualcosa che passa senza che il territorio se ne accorga. Avere persone sui sentieri, ai ristori e nei punti più belli cambia completamente l’atmosfera per chi corre”.

Per il prossimo anno, quello del decennale ufficiale, tra le ipotesi c’è anche la possibilità di installare un maxischermo per seguire più da vicino lo sviluppo della competizione.

L’appello sui cani liberi lungo i sentieri

Dalla presentazione è arrivato anche un richiamo alla sicurezza rivolto a chi frequenta in queste settimane i sentieri interessati dalla gara.

“Abbiamo ricevuto segnalazioni da atleti che stavano provando il percorso e si sono trovati in difficoltà per la presenza di cani lasciati liberi, in alcuni casi inseguiti dagli animali”, ha spiegato Amadori. Da qui l’appello ai proprietari: “I cani non vanno lasciati liberi. È una regola che vale sempre, ma in questo periodo ci sono molte più persone che percorrono la montagna per allenarsi e chiediamo quindi ancora maggiore attenzione e responsabilità”.

Il programma di sabato 26 settembre

Il centro logistico della manifestazione sarà ancora una volta ai Giardini Pubblici di Mandello, dove saranno concentrati partenza, arrivo, deposito borse, docce e premiazioni.

I pettorali potranno essere ritirati venerdì 25 settembre dalle 18 alle 20. Sabato mattina il ritiro sarà aperto dalle 5.30 alle 6.30 per la Extreme e dalle 6 alle 8.30 per la Sprint.

Alle 7 scatterà la TGS Extreme, alle 9 la Sprint e alle 9.15 l’Intrepid. Le premiazioni sono previste indicativamente alle 13 per l’Intrepid, alle 14.30 per la Sprint e alle 15.30 per l’Extreme. Al termine della gara è previsto anche il pasta party riservato agli atleti.