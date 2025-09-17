Trail Grigne Sud: Mandello pronta ad accogliere 450 atleti tra lago e montagne

Il 27 settembre l’ottava edizione: due gare spettacolari, TGS Extreme e TGS Sprint, più il TGS Intrepid dedicato agli atleti con disabilità
Un evento che unisce sport, inclusione e paesaggi mozzafiato. Ultimi pettorali ancora disponibili sul sito ufficiale
MANDELLO – Mandello si prepara a vivere una giornata di grande sport. Sabato 27 settembre scatterà l’ottava edizione del Trail Grigne Sud (TGS), appuntamento che richiama sulle sponde del lago e sui sentieri delle Grigne ben 450 atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero.
Il cuore dell’evento saranno le due gare agonistiche con partenza dai Giardini Pubblici di Piazza Garibaldi:
-
TGS Extreme: 42 km con 3700 metri di dislivello positivo, partenza alle 7:00, massimo 150 partecipanti, tracciato spettacolare sotto le pareti del Sasso Cavallo e del Sasso Carbonari.
-
TGS Sprint: 22 km e 1800 metri di dislivello positivo, partenza alle 9:00, massimo 300 partecipanti, percorso veloce e panoramico fino al Zucco del Manavello. Quest’anno sarà anche la nona prova del Circuito Crazy Skyrunning Italy Cup.
Accanto alle due prove principali, spazio anche all’inclusione con il TGS Intrepid, la corsa di 6 km e 400 D+ riservata ai ragazzi e alle ragazze con disabilità, che correranno in coppia con un accompagnatore. Un progetto nato nel 2017 dalla collaborazione con la Sezione Arcobaleno della Polisportiva di Mandello del Lario, che da anni promuove attività sportive per atleti diversamente abili.
A garantire la buona riuscita della manifestazione sarà una squadra di oltre 120 volontari, impegnati lungo i sentieri, ai ristori e in paese. Al traguardo non mancherà la festa con pasta party, birra del Birrificio Dulac e zona massaggi, per celebrare tutti i finisher dal primo all’ultimo.
Occhi puntati anche sui record da battere: tra le donne spiccano Kristyna Cerna (6:49:06 nell’Extreme 2024) ed Elisa Pallini (2:53:10 nello Sprint 2022), mentre tra gli uomini è il mandellese Lorenzo Beltrami a detenere entrambi i primati, con 5:14:56 nell’Extreme 2024 e 2:14:31 nello Sprint 2023.
Per chi volesse mettersi alla prova, ci sono ancora ultimi pettorali disponibili sul sito ufficiale trailgrignesud.it.