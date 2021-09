Triathlon. Nasce la sezione Triathlon alla Polisportiva Mandello

Responsabile l’atleta e allenatore Alessandro Lollini

“Porta aperta a tutti quelli che vorranno provare”

MANDELLO – Alla Polisportiva Mandello è nata la nuova sezione triathlon, che va ad affiancarsi alle altre già presenti da diversi anni: pallacanestro, calcio, pallavolo, tennis, atletica e al “Progetto Arcobaleno”, dedicato agli atleti disabili.

La mente dietro questa novità è quella di Alessandro Lollini, atleta amatoriale da circa un ventennio e allenatore certificato FITRI. Lui e i consiglieri Mauro Barra, Alessandro Colombo e Fabrizio Mazzucato saranno gli animatori di questa nuova attività che si presenterà ufficialmente al CRAL di Mandello, sabato 11 settembre 2021 a partire dalle ore 18.00.

“La passione per questo sport ce l’ho da vent’anni – dichiara il quarantasettenne Lollini – e da circa cinque faccio anche l’allenatore. Il nostro territorio si presta per questa tipologia di attività: abbiamo il lago, la possibilità di fare bei giri in bici e di corsa, perciò mi sono buttato in questa nuova avventura”.

“Al momento siamo al lavoro per preparare la stagione 2022. L’impegno sarà di un allenamento combinato il sabato, praticando tutti e tre gli sport, e uno infrasettimanale di corsa. Abbiamo tante idee che sveleremo il giorno della presentazione e partiremo conquelli che ci daranno fiducia: giovani o anziani, novizi o esperti, la porta è aperta a tutti” conclude il neo responsabile di sezione.