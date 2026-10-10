Trofeo delle Grigne, è vigilia: domani si corre da Molina al Rifugio Elisa

Lafranconi difende il successo del 2025, Bianchi torna sulla gara di cui è ancora primatista

Partenza alle 9 da Molina per la 29ª edizione: 8,264 chilometri e 1.270 metri di dislivello fino al Rifugio Elisa. Premiazioni alle 14 a Pra Magno

MANDELLO – Il percorso è sempre quello, e forse è proprio questo il suo fascino: poco più di otto chilometri nei quali non c’è praticamente spazio per respirare, da Molina fino al Rifugio Elisa. Domenica 11 ottobre torna il Trofeo delle Grigne – Molina-Rifugio Elisa e, alla vigilia della 29ª edizione, insieme al conto alla rovescia cominciano inevitabilmente anche i pronostici.

La gara organizzata dal CAI Grigne Mandello, con la collaborazione della Polisportiva Mandello e il patrocinio del Comune, porterà ancora una volta gli atleti sullo storico tracciato di 8,264 chilometri e 1.270 metri di dislivello positivo, rimasto invariato dal 1996. La partenza sarà da piazza IV Novembre a Molina, l’arrivo ai 1.515 metri del Rifugio Elisa.

E se i due record da inseguire sembrano appartenere a un’altra dimensione (51’14” di Nicola Golinelli e 1h04’35” di Ilaria Bianchi, entrambi firmati nel 2011) sulla carta non mancano gli atleti capaci di accendere la gara.

Il primo nome non può che essere quello di Luca Lafranconi, portacolori dei Falchi Lecco e vincitore dell’edizione 2025. Un anno fa coronò una rincorsa durata diverse stagioni, raggiungendo il Rifugio Elisa in 57’03”, davanti al compagno di squadra Danilo Brambilla, secondo in 58’19”, e a Davide Panzeri, terzo in 59’43”. Un successo che gli è valso quest’anno anche il pettorale numero 1, tradizionalmente affidato dagli organizzatori a un atleta che abbia già lasciato il proprio nome nell’albo d’oro.

Lafranconi arriva alla Molina-Elisa con un profilo ormai consolidato anche fuori dai confini lecchesi: nel 2026 è entrato nell’elenco degli atleti di interesse nazionale FISky. Nel 2025 aveva inoltre concluso al secondo posto la Crazy Skyrunning Italy Cup, alle spalle del compagno Danilo Brambilla.

La Molina-Elisa, però, per lui resta una gara particolare. Qui correva già giovanissimo e qui, dopo diversi tentativi, ha trovato finalmente la vittoria. Domenica l’obiettivo dichiarato sarà non soltanto difendere il successo, ma provare a limare ancora il proprio crono.

Se tra gli uomini c’è un campione uscente, tra le donne il nome che più di ogni altro si lega alla Molina-Rifugio Elisa è quello di Ilaria Bianchi, atleta della ASD La Recastello.

Il suo 1h04’35” del 2011 è ancora oggi il record femminile del percorso. Ma Bianchi non è soltanto la primatista: la gara mandellese l’ha vinta sei volte, nel 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2023. Nel 2025 era tornata ancora una volta al via, in un’edizione nella quale Martina Brambilla arrivò ad appena 25 secondi dal suo storico primato. Classe 1985, comasca, Bianchi corre per La Recastello ed è da anni uno dei riferimenti della corsa in montagna, con una particolare predilezione proprio per le gare Vertical.

Tra gli uomini attenzione anche a Stefano Tavola, oggi in forza ai Falchi Lecco. Nel 2025 aveva chiuso la Molina-Elisa al sesto posto in 1h01’20”.

E poi c’è Davide Panzeri, portacolori dell’OSA Valmadrera che riuscì a salire sul terzo gradino del podio assoluto lo scorso anno, chiudendo sotto l’ora, in 59’43”.

Tra le presenze più interessanti al femminile c’è poi Martina Pozzi, classe 2004, residente a Pescate, portacolori del G.S. Mario Corti 1959.

Il suo 2026 ha già avuto un peso internazionale: agli Youth Skyrunning World Championship di Makarska, in Croazia, Pozzi ha conquistato tre medaglie d’argento nella categoria Under 23, salendo sul secondo gradino del podio nel Vertical, nella Skyrace e nella Combinata. Un risultato arrivato dopo un avvio di stagione condizionato anche da un infortunio.

Già a inizio anno era stata inserita nell’elenco degli atleti di interesse nazionale della squadra giovanile FISky, confermando un percorso di crescita che la pone tra i profili lecchesi più interessanti dello skyrunning.

Altro nome pesante è quello di Aurora Bosia, anche lei dei Falchi Lecco. Classe 1999, è entrata nella società lecchese nel 2024 ed è tra le atlete di interesse nazionale FISky per la stagione 2026. Bosia nel 2024 chiuse quinta tra le donne alla Molina-Elisa. Da allora il salto di qualità è stato evidente. Nel 2025 ha chiuso al terzo posto la Crazy Skyrunning Italy Cup, mentre quest’anno, in coppia con Aurora Invernizzi, ha conquistato il titolo italiano SkyRun a coppie alla Maratona Valle Intrasca.

Nel corso dell’estate è arrivato anche il secondo posto nel Campionato Italiano SkyMarathon alla Pizzostella, alle spalle di Roberta Jacquin, mentre a settembre Bosia ha vestito l’azzurro ai Campionati Mondiali di skyrunning, chiudendo quinta nella prova SkyUltra.

Numeri che la rendono una delle atlete da osservare con maggiore attenzione domenica mattina.

Domenica partenza alle ore 9.00

Il programma della 29ª edizione scatterà presto. Alle 7.30 è previsto il ritrovo dei concorrenti al Centro Sportivo Comunale di Pra Magno, con la consegna del pacco gara. Alle 8.30 chiuderanno le iscrizioni e inizierà il servizio navetta diretto verso piazza IV Novembre a Molina. L’appello è fissato alle 8.45, mentre alle 9 partirà in linea la Molina-Rifugio Elisa.

Al rifugio ad attendere gli atleti ci sarà anche il nuovo gestore Mauro Balatti. Dopo il ristoro, i concorrenti scenderanno autonomamente verso valle. Dalle 11.30 sarà disponibile la navetta da Rongio verso Pra Magno, dove dalle 12 comincerà il pasta party. Le premiazioni sono previste alle 14, seguite dai ringraziamenti e dal rinfresco conclusivo.

Accanto alla gara principale tornerà anche la Molina Double Trail, alla quarta edizione e dedicata agli atleti con disabilità intellettiva accompagnati. Tra le novità del 2026 anche l’addio alle tradizionali pettorine, sostituite dai classici pettorali.

In palio ci sarà ancora il Trofeo delle Grigne “Evangelista Ferrario” per la prima società classificata, insieme ai riconoscimenti individuali dedicati alle figure che hanno segnato la storia della manifestazione e del CAI Grigne.