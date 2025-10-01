Una corsa che resiste al tempo: a Mandello torna il mitico Trofeo delle Grigne

Domenica 12 ottobre si correrà la storica Molina-Rifugio Elisa, Vertical duro e affascinante

In programma anche la Double Trail per atleti con disabilità. Quest’anno nuove targhe speciali dedicate a figure storiche del CAI Grigne

MANDELLO – Emblema della corsa in montagna pura, come poche ne rimangono ancora, in mezzo a un calendario di gare che ogni anno si fa sempre più fitto, con sempre più “new entry”. Una certezza, immutata nel tempo: quando arriva metà ottobre e le foglie cominciano a tingersi dei colori autunnali, si sa che è tempo di correrla. Tra una settimana e mezza (domenica 12 ottobre) Mandello vedrà andare in scena la 28° edizione del Trofeo delle Grigne.

“Le ultime edizioni sono andate bene, cercheremo di ripeterci”, dichiarano dal CAI Grigne, gruppo organizzatore della competizione podistica, un Vertical che da piazza IV Novembre nella frazione di Molina porta al traguardo, situato 8,264 Km e 1270 metri di dislivello positivo dopo, presso il Rifugio Elisa (1515 metri). In ragione del percorso seguito dagli atleti, rimasto identico dal primo anno in cui è stata organizzata nel 1996, la gara è nota anche con il nome di Molina-Rifugio Elisa. A collaborare all’evento anche la Polisportiva, mentre a patrocinarlo è il Comune di Mandello.

Il programma (disponibile completo in fondo all’articolo), come spiega l’associazione, sarà lo stesso degli anni passati, con il ritrovo la mattina in Polisportiva per il ritiro dei pacchi gara, la partenza alle ore 9, la discesa in autonomia dal rifugio per continuare la festa, sempre in Polisportiva, con il pasta party. Piccolo “spoiler” del pacco gara: conterrà una birra DuLac con un’etichetta appositamente realizzata per l’edizione di quest’anno, prodotta da Nicolò Zucchi. Da menzionare anche il disegnatore storico del CAI Grigne, nonché socio, Gerardo Gaddi. A lui si devono le stampe sulle maglie consegnate ogni edizione agli atleti.

Resta per il momento riserbo sui “top” in gara, e in particolare sul pettorale numero uno, assegnato negli ultimi quattro anni a un atleta già vincitore della Molina-Rifugio Elisa. “Potrebbe essere una donna”, è l’unico indizio che lasciano trasparire i soci del CAI. Record da superare, maschile e femminile stampati entrambi nel 2011, a testimonianza della durezza di questa gara, sempre gli stessi: il 51’14” di Nicola Golinelli e 1h 04’35” di Ilaria Bianchi. Al di là dei primati da battere, già solo abbattere il muro dell’ora, per un atleta che corre il Trofeo delle Grigne, significa realizzare un tempo prestigioso e di tutto rispetto. Per la prima volta nella storia della competizione saranno inoltre premiate, oltre ai primi dieci uomini, le prime dieci donne (fino agli anni passati venivano premiate solo le prime cinque). Squadra da spodestare, in quanto ultimi vincitori del Trofeo delle Grigne intitolato a Evangelista Ferrario, saranno invece i Falchi di Lecco.

Latere il Trofeo delle Grigne, si disputerà la 3° edizione della Molina Double Trail, manifestazione podistica a coppie per atleti disabili accompagnati da un partner che percorreranno 7,38 km con dislivello + 365 (-405) metri. “Cercheremo di far vivere ai concorrenti e a tutti una giornata all’insegna dell’inclusività”, dicono a riguardo i membri del CAI. Anche quest’anno le medaglie Double sono state create dagli studenti del CFPP (Centro di Formazione Professionale Polivalente) di Lecco. Tra i modelli però ci sarà solo una prescelta, mostrata il giorno della gara.

Non ci sarebbero Trofeo delle Grigne e Molina Double Trail senza il prezioso supporto dei volontari, pilastro indiscusso: “Sono tutti pronti, quando arriva il momento del Trofeo delle Grigne c’è sempre fermento ed entusiasmo. Alcuni di loro hanno avuto modo di rodarsi in queste settimane fornendo assistenza alla Grigne Skymarathon e al TGS (Trail Grigne Sud) di sabato scorso. I volontari sono il vero punto di forza: controllano che tutto funzioni per il meglio, segnalano gli imprevisti e offrono ai partecipanti il tifo di cui hanno bisogno, sia a quelli del Trofeo delle Grigne che della Molina Double Trail. Saranno suddivisi in quattro sottogruppi, ciascuno con un caposquadra, per altrettante sezioni: c’è chi si troverà lungo il percorso, chi gestirà la logistica della Polisportiva, dove si terranno pasta party e premiazioni; chi si posizionerà all’arrivo, al Rifugio Elisa; e chi seguirà la Double. Ognuno avrà il suo compito, e ognuno in questi anni ha dimostrato di saperlo svolgere bene. I volontari sono il valore aggiunto di questa gara. Sono importanti, un aiuto inestimabile”, rimarcano gli organizzatori.

Una delle novità di questa edizione è la scelta di intitolare la targa destinata al 3° classificato a Gianni Zucchi, membro della SEM (Società Escursionisti Mandellesi) scomparso lo scorso anno, per lungo tempo attivo nella Commissione sentieri del CAI Grigne. Fu lui, insieme a Carlo Suppi (all’epoca presidente della sezione mandellese), tra i fondatori del Trofeo delle Grigne: prima della sua creazione, nel 1996, sull’attuale percorso di gara venivano infatti svolti nulla più che tentativi individuali da parte di forti camminatori che cercavano di stabilire il record del tracciato. Proprio a Suppi verrà dedicata la targa del 2° classificato, mentre il 1° classificato riceverà la targa che porta il nome di un altro ex presidente CAI Grigne (dal 1985 al 1991), Oreste Lafranconi. Parlando di nomi importanti per il Trofeo delle Grigne, impossibile non citare la famiglia Ferrario, sempre partecipe e sostenitrice da ventotto anni a questa parte.

“Per noi è importante ricordare il passato, sia i campioni che hanno corso il Trofeo delle Grigne, sia chi nel tempo si è impegnato a organizzarlo. La competizione è un modo per ricordare queste persone, che hanno dato tanto alla nostra sezione del CAI, oltre che alla Molina-Rifugio Elisa in sé”, sottolineano dal sodalizio.

Possibilità di iscriversi al Trofeo delle Grigne su Kronoman o recandosi il venerdì sera dalle 21 alle 23 nella sede del CAI Grigne a Mandello, in Via Riva dell’Ospizio. Per tutti gli aggiornamenti visitare il sito dedicato.

PROGRAMMA

Ore 7.30 Ritrovo dei concorrenti presso il Centro Sportivo Comunale di Mandello del Lario località Pra Magno e consegna pacco gara

Ore 8.30 Chiusura delle iscrizioni

Ore 8.45 Appello dei partecipanti presso la partenza in località Molina, piazza IV Novembre

Ore 9.00 Partenza in linea dei concorrenti presso la frazione di Molina, piazza IV Novembre

Dalle ore 11.30 Disponibilità di navetta per ritorno dei partecipanti dalla frazione di Rongio al centro Sportivo Comunale di Mandello del Lario, località Pra Magno

Dalle ore 12.00 Pasta Party presso il centro Sportivo Comunale di Mandello del Lario località Pra Magno

Ore 14.00 Premiazione dei partecipanti presso il Centro Sportivo Comunale di Mandello del Lario località Pra Magno

A seguire ringraziamenti e rinfresco finale