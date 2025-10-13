Vela. Chiusura di stagione in grande stile per “PerSport SSD”

Quarta Regata Sociale Open

Oltre 30 giovani velisti in acqua tra Optimist e RS Feva

COLICO – A Colico la Vela non conosce pause. Anche se la stagione volge al termine, la passione per la vela resta viva. Domenica 12 ottobre, PerSport SSD, società che da oltre dieci anni promuove la vela (e non solo) nel comune altolariano, ha organizzato la quarta e ultima Regata Sociale Open della stagione.

Più “open” che mai, grazie alla partecipazione di equipaggi provenienti da altri circoli del lago, tra cui Yacht Club Como, Circolo Vela Cernobbio e Orza Scuola Vela, che hanno arricchito la consueta giornata di festa. In acqua si sono sfidati oltre 30 giovani e giovanissimi velisti, suddivisi nelle classi Optimist e RS Feva.

Anche il lago sembrava avere voglia di festa, regalando ai regatanti una giornata di Breva sostenuta, stabilmente oltre i 15 nodi, con raffiche superiori ai 20, che ha reso la navigazione impegnativa per molti, con numerose scuffie, ma al contempo entusiasmante, grazie a lunghe planate che hanno divertito tutti.

Al termine delle tre prove disputate nella classe RS Feva, si sono imposti Aiden Nani e Andrea Di Maria di PerSport SSD, davanti a Mathias Boussemart e Giulio Seregni dello Yacht Club Como e a Zeno Antoci e Alberto Lietti del Circolo Vela Cernobbio.

Il primo equipaggio Juniores è stato formato da Lorenzo Bramati e Marco Schillaci, equipaggio misto Orza Scuola Vela e Yacht Club Como. Il primo equipaggio femminile ha visto la vittoria di Alizè Roscio e Beatrice Di Benedetto dello Yacht Club Como.

Nella classe Optimist, la vittoria è andata a Leonardo Murgia Pedrazzini, davanti a Federico Osio Motta e a Beatrice Orio, che si è aggiudicata anche la classifica femminile. Tra i nati nel 2014, il primo posto è stato conquistato da Agostino Ghezzi.

A seguire, premiazione e rinfresco, con un’ampia varietà di leccornie salate e dolci, offerte dagli stessi partecipanti e preparate magistralmente da un numeroso staff di volontari, per lo più genitori delle Squadre Sportive di PerSport SSD.

È stato un modo gioioso per chiudere il 2025, un anno che, pur senza difficoltà, ha portato grandi soddisfazioni alla società sportiva colichese. PerSport continuerà su questa strada, promuovendo la vela a Colico per tutti, con particolare attenzione ai più giovani, grazie al costante supporto della comunità locale e dell’amministrazione comunale.

Oltre all’organizzazione delle regate, PerSport è particolarmente attiva nell’attività di base: i corsi di vela si tengono non solo in estate, ma anche in autunno e in primavera, sia nei weekend sia nei pomeriggi infrasettimanali.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.persport.org.

CLASSIFICA-DEFINITIVA-REGATA-COLICO