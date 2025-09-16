Vela. Colico ha ospitato il Trofeo Allievi Alto Lario

Grande partecipazione e ottimi risultati per le squadre locali nella regata organizzata da GEAS NBC Vela Colico

COLICO – Anche questa domenica il vento non ha deluso: si è svolto regolarmente il TAAL, Trofeo Allievi Alto Lario, regata sociale organizzata dal circolo Geas Nbc Vela Colico, con il supporto del Comune di Colico e la partecipazione di PerSport SSD.

Le condizioni meteo hanno inizialmente fatto temere il peggio, costringendo a posticipare la partenza di quasi un’ora. Il vento è poi arrivato, lieve ma costante, accompagnato dal sole per la prima prova; più deciso nella seconda, per poi calare sensibilmente nella terza. Nonostante le oscillazioni, si sono riuscite a disputare due prove sul percorso classico e una terza su un tracciato abbreviato.

La regata generale ha visto la partecipazione di diverse classi di derive, sia singole che doppie, dallo Zef fino al 470, imbarcazione olimpica, ma a dominare la scena sono stati i giovani equipaggi a bordo dei Feva XL.

A conquistare il primo posto sono stati Leonardo Matteotti e Carolina Lucrezia Prina, seguiti da Aiden Nani e Andrea Di Maria in seconda posizione, e da Giorgio Ghezzi con Andrea Ronconi al terzo posto. Una menzione speciale va alle sorelle Carlotta e Sara Moretti, vincitrici della Coppa Allievi.

Spazio anche ai più piccoli con una regata dedicata ai giovani velisti dell’Optimist. A salire sul podio sono stati Federico Osio Motta, primo classificato, seguito da Leonardo Murgia Pedrazzini al secondo posto e Agostino Ghezzi al terzo. Una menzione speciale va a Camilla Orio, prima tra gli allievi di quest’anno e quinta nella classifica generale. Ottimi risultati anche per Mattia Corabi (secondo tra gli allievi e sesto assoluto), Santiago De Poi (terzo e nono) e Sofia Corti (quarta e decima).

È stata disputata anche una regata dedicata alla classe Europa, valida per il campionato zonale. A dominare la competizione è stato Corrado Carignani, che con due primi posti e un secondo si è imposto con decisione sugli avversari. Sul podio anche Marco Branchini, secondo classificato, e Katia Foiadelli al terzo posto. Due colichesi Doc sul podio di una regata zonale: un risultato di grande orgoglio per il circolo.

“Colico non si limita più a ospitare le regate: oggi partecipa attivamente e conquista il podio. È una grande gioia vedere come, nel corso degli anni, la passione per la vela abbia contagiato la città. Non siamo più solo ospiti di un luogo meraviglioso che ci accoglie e ci sostiene in ogni modo possibile, anche grazie al prezioso supporto della Pro Loco e del Comune, ma condividiamo con Colico lo stesso amore per la vela” conclude Laura Degani, presidente del circolo organizzatore.