Vela giovanile: Colico ospita il campionato zonale a squadre

Il 24 e 25 maggio i migliori Under16 della XV Zona FIV sul Lago di Como

Anche Colico scende in acqua con due squadre locali: i giovani atleti di casa pronti a difendere i colori del proprio circolo

COLICO – Colico si prepara ad accogliere una sfida giovane e appassionante: il prossimo fine settimana, sabato 24 e domenica 25 maggio, le acque del Lago di Como faranno da teatro al Campionato Zonale a Squadre della Classe Optimist, appuntamento cruciale per la vela giovanile della XV Zona FIV.

L’evento, organizzato dalla società sportiva PerSport SSD, rappresenta un passaggio fondamentale nella stagione agonistica: è infatti valido come selezione per il Campionato Nazionale a Squadre classe Optimist, previsto a Cagliari dal 17 al 20 luglio. A sfidarsi saranno almeno otto squadre in arrivo dai più quotati circoli nautici di Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta.

Il format della regata, in stile “round robin”, promette spettacolo: ogni squadra – composta da quattro atleti under 16 e una riserva – gareggerà contro tutte le altre, in una serie di regate incrociate, per poi eventualmente accedere a semifinali e finali. In palio, l’ambito titolo di Campione Zonale a Squadre.

Non sarà solo una sfida tecnica, ma anche un confronto di nervi, strategia e spirito di gruppo. A rendere ancora più sentita la competizione sarà la presenza di due squadre locali, schierate proprio da PerSport SSD. I giovani atleti colichesi, cresciuti tra le acque di casa, sono pronti a dare battaglia: l’obiettivo è difendere i colori del proprio circolo e tenere alto l’onore del lago.