Vela, Sara Savelli (CV Bellano) è bronzo ai campionati mondiali in Canada

L’atleta del Circolo Vela di Bellano chiude al terzo posto l’esperienza in Canada

Sara Savelli ha gareggiato nella classe Laser 4.7

BELLANO – Si sono conclusi in questi giorni in Canada, a Kingstone, i campionati mondiali giovanili di vela classe Laser 4.7.

Nella classifica femminile Sara Savelli è arrivata terza, vincendo un importante bronzo. A due giorni dalla conclusione delle gare era balzata in testa alle classifiche provvisorie mentre in 19esima c’era un altro atleta del team bellanese, Matteo Bertacchi.

La trasferta in Canada per i ragazzi italiani si conclude con tre podi: due medaglie d’oro conquistate da Niccolò Nordera (RYCC Savoia)nella classifica maschile e da Alina Iuorio (CV Portocivitanova) nella classifica Under 16 e il bronzo di Sara Savelli (CV Bellano) tra le ragazze arrivato dopo l’ultima giornata annullata per mancanza di vento.