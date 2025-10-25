Vele spiegate sul Lario: tutto pronto per la 51ª edizione dell’Interlaghi Classic

Sei classi in gara per due giornate di vento e spettacolo sull’acqua tra oggi e domani

Evento frutto della collaborazione fra Lega Navale Italiana di Mandello del Lario e Società Canottieri Lecco

MANDELLO – Tutto è pronto per la 51ª edizione dell’”Interlaghi Classic”, la storica regata che da oltre mezzo secolo anima le acque tra Mandello del Lario e Lecco. Un evento che profuma di passione, tecnica e tradizione, frutto della sinergia tra la Lega Navale Italiana di Mandello, guidata dal presidente Richard Martini, e la Società Canottieri Lecco, custode di una lunga storia di sport e amicizia.

Oggi e domani, domenica, sei classi veliche — Fun, H22, J24, Orc, Rs21 e Star — si contenderanno il prestigioso trofeo messo in palio dal Comitato Organizzatore. Si comincerà sabato mattina con il completamento delle iscrizioni e il briefing dei regatanti nella sede della Lega Navale di Mandello. Alle 12.00 il colpo di cannone darà il via alla regata lunga, da Mandello a Lecco e ritorno, un percorso spettacolare che unirà idealmente le due città sfruttando la Breva, il vento da sud che accompagna ogni grande sfida sul Lario.

La giornata si concluderà con la tradizionale cena di gala, occasione di incontro tra equipaggi, armatori e organizzatori. Domenica, invece, sveglia all’alba: alle 8:30 si torna in acqua per tre prove sul campo del Moregallo, questa volta sospinti dal Tivano, il vento da nord che regala sempre emozioni forti. Alle 17.00, la cerimonia di premiazione chiuderà l’edizione, celebrando vincitori e protagonisti di due giorni di pura vela.

Partner dell’edizione 2025 saranno Kong Italy, Raymarine e Geomont, realtà che da anni condividono i valori di sicurezza, innovazione e passione che contraddistinguono l’”Interlaghi Classic”.