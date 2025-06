Verona, fine settimana memorabile per Vitali al 43° Rally Due Valli

ABBADIA LARIANA – La Suzuki Rally Cup è arrivata al giro di boa e lo ha fatto regalando emozioni forti e adrenalina a mille al 43° Rally Due Valli all’equipaggio Abbadiense, con un fine settimana memorabile in occasione della quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR).

Due giornate intense che hanno visto le vetture affrontare uno dei percorsi più tecnici del panorama nazionale, con oltre 105 chilometri cronometrati su asfalto e che ci hanno gratificato al massimo, continuando la striscia di risultati positivi per il ns equipaggio e tutta la squadra Calibra.

Nel quarto appuntamento, valido oltre per il CIAR anche per la Suzuki Rally Cup, disputatosi a Verona lo scorso fine settimana (dal 29 al 31 maggio) siamo riusciti a fare “bottino pieno” di punteggi per il monomarca della casa giapponese .

Con la Swift Sport 1.4 Hybrid di classe RA5H, Stefano e Maurizio Vitali hanno nuovamente stupito per le performances velocistiche e, nonostante una ps (la lunga “Erbezzo” di 27,89 km) percorsa un po’ sottotono, il resto della gara è stato a dir poco esaltante, con un nuovo podio conquistato, per la prima volta al 3° posto assoluto e riuscendo a mantenere la medesima posizione in classifica generale e con la ciliegina sulla torta del 2° posto assoluto tra i giovani Under25.

Una grande soddisfazione ci è arrivata anche dalla vettura messa a loro disposizione da Calibra capitanata da Fabio Branchi che non ha avuto il minimo problema, nonostante le temperature ormai estive che hanno caratterizzato l’intero weekend.

Al traguardo le parole di Stefano Vitali: “Torniamo da Verona molto soddisfatti, tutto è girato per il verso giusto! La gara proponeva un percorso impegnativo con prove lunghe e selettive, dove il non commettere errori è stato fondamentale per raggiungere il palco d’arrivo. Vettura e gomme hanno funzionato alla perfezione e questo podio fa davvero tanto morale per le prossime gare! Faremo il possibile per cercare di mantenere il 3° posto nella classifica assoluta della Suzuki Rally Cup che abbiamo guadagnato al Rally del Piemonte e che non vogliamo farci portar via, anche se la concorrenza è agguerritissima!”.

Attualmente la classifica vede il trentino Varesco in testa con 86 punti, seguito dal Pinarolese Vallino a 74 punti e da Stefano Vitali a 67. Al quarto posto il siciliano Fichera a 60 punti.

Prossimo appuntamento sarà la 61esima edizione del Rally delle valli Ossolane che si correrà il 19 e 20 luglio.