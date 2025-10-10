Volley Colico lancia la nuova stagione 2025/2026 con una squadra in più

La società dell’Alto Lago presenta la nuova Serie D Progetto Giovani e rafforza lo staff tecnico

“Un passo importante per la crescita delle nostre atlete”, commenta la società. Oltre cento iscritti e un nuovo team Under 19 per il campionato regionale

COLICO – Il Volley Colico è pronto a ripartire con entusiasmo per la nuova stagione agonistica 2025/2026. La storica associazione sportiva dilettantistica dell’Alto Lago, punto di riferimento per la pallavolo giovanile del territorio, conferma la partecipazione di tutte le proprie squadre ai campionati di categoria, dal Minivolley fino alla Serie C femminile.

Un progetto ampio e strutturato che coinvolge decine di atlete, dalle giovanissime dell’Under 12 fino alle più esperte della prima squadra. “Tutte le squadre della Società sono ai nastri di partenza, dal vivace settore del Minivolley, all’Under 12, Under 13, Under 14, Under 16 e Under 18, fino alla competitiva Serie C femminile”, spiegano dalla dirigenza, sottolineando la continuità di un percorso sportivo fondato su passione e impegno.

La novità più significativa di quest’anno è l’esordio della nuova formazione Serie D Progetto Giovani, composta da ragazze Under 19 del territorio, che affronterà per la prima volta il campionato regionale. “Un passo importante che rappresenta un’opportunità concreta di crescita per le nostre giovani atlete, valorizzando il lavoro svolto nel settore giovanile e offrendo loro un palcoscenico di alto livello”, affermano dalla società.

Tra i motivi d’orgoglio, anche i risultati ottenuti dalle formazioni giovanili nella passata stagione: le ragazze dell’Under 18, ad esempio, hanno conquistato la vittoria al Torneo Internazionale di Lugano, confermando la qualità del vivaio colichese.

A segnare il nuovo corso della stagione 2025/2026 è anche l’importante investimento sul fronte tecnico. Il presidente del Volley Colico ha spiegato: “Per la prima volta nella nostra storia ultratrentennale, ci apprestiamo ad affrontare la stagione con uno staff tecnico completamente qualificato, composto da allenatori professionisti, esperti e preparati. Si tratta di un investimento significativo, sia in termini di tempo che di risorse economiche, che nasce dalla volontà condivisa di offrire alle nostre Atlete un ambiente sano, stimolante e sicuro, dove poter crescere non solo come sportive, ma anche come persone. Al tempo stesso, vogliamo garantire una preparazione tecnica e atletica di alto livello, in linea con gli standard dei campionati regionali”.

Anche la Serie C femminile, reduce da diverse amichevoli – tra cui quella disputata contro la formazione di pari categoria del Vero Volley – si prepara a un campionato di rilievo. Per completare il roster, la società è attualmente alla ricerca di una giocatrice nel ruolo di centrale. Chi fosse interessata può contattare direttamente il Volley Colico oppure telefonare al numero 348/7800485.

Con oltre cento iscritti e una struttura organizzativa solida, il Volley Colico conferma il proprio impegno nel promuovere lo sport come strumento di formazione, inclusione e crescita personale.

L’augurio, per tutte le squadre, è quello di vivere una stagione ricca di soddisfazioni, emozioni e — perché no — di grandi vittorie.