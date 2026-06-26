Marathon Bike della Brianza, ultima edizione agonistica dopo 35 anni: il gran finale il 6 settembre 2026

Il Bike Action Team Galgiana annuncia la chiusura del format competitivo della storica MTB

“Fine di un ciclo straordinario, ma la tradizione continuerà con nuovi progetti”

CASATENOVO – Dopo 35 anni di storia, la Marathon Bike della Brianza si prepara a vivere la sua ultima edizione agonistica. La manifestazione, tra le più importanti e amate del panorama italiano della mountain bike, saluterà il suo storico format con la gara in programma domenica 6 settembre 2026, che sarà l’ultima con validità nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana.

L’annuncio arriva dal Bike Action Team Galgiana, organizzatore dell’evento, che chiude così un ciclo definito “straordinario”, non come una resa ma come la conclusione consapevole di un percorso sportivo e organizzativo lungo oltre tre decenni.

La Marathon Bike della Brianza è cresciuta anno dopo anno, diventando un punto di riferimento nazionale e un evento capace di richiamare migliaia di biker, dai professionisti agli amatori. Nel corso della sua storia ha attraversato tutte le fasi della MTB italiana, arrivando a registrare oltre 3.000 iscritti e ospitando anche edizioni di alto livello tecnico e agonistico.

Tra le difficoltà che hanno portato alla scelta di chiudere il format agonistico vengono indicati l’aumento dei costi, la crescente complessità burocratica e le difficoltà nel reperire permessi per il passaggio su proprietà private. Da qui la decisione di fermarsi “al culmine di un percorso di successo”, per rispetto dello sport e del territorio.

Il presidente del Bike Action Team Galgiana, Ennio Decio, ha spiegato che la tradizione non si interromperà del tutto: “Dopo 35 anni ci troviamo a dover chiudere i battenti della Marathon Bike così come la conosciamo. Abbiamo in mente altri progetti per continuare la tradizione della mountain bike in Brianza, con un nuovo format basato su sicurezza, condivisione e sostenibilità. In futuro proporremo randonnée o manifestazioni cicloturistiche per mantenere vivo lo spirito dell’evento”.

L’albo d’oro della gara racconta una storia importante della MTB italiana, con la partecipazione e le vittorie di campioni come Leonardo Paez, Samuele Porro, Marzio Deho, Johnny Cattaneo, Fabian Rabensteiner, Paola Pezzo, Mara Fumagalli, Elisa Balduzzi e molti altri protagonisti della disciplina.

Un simbolo della continuità della manifestazione è Gianfranco Bonettini, presente a tutte le edizioni finora disputate e già iscritto anche per l’ultima gara del 2026.

L’organizzazione invita dunque appassionati, professionisti e amatori a partecipare a quella che sarà una vera e propria giornata di festa e celebrazione della storia della Marathon Bike. Sono previsti due percorsi: il tracciato Classic da 50 km con 1.200 metri di dislivello, con il ritorno del San Genesio, e il percorso The Origins da 14 km, che ripropone il tracciato originale del 1992 e sarà dedicato anche alle biciclette d’epoca.

Tutte le informazioni su percorsi, regolamento e iscrizioni sono disponibili sui siti ufficiali della manifestazione.