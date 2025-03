Mattia Gianola e Francesca Rusconi vincono la Galbiate San Genesio Run

Nella gara corta successi di Luca Lafranconi e Martina Pozzi

Quasi 400 atleti al via, sui due percorsi, della classica di primavera sul Monte di Brianza

GALBIATE Quasi 400 atleti si sono presentati al via, questa mattina, della Galbiate-San Genesio Run. Anche l’edizione 2025 della gara ha proposto due diversi percorsi con partenza e arrivo a Galbiate: la gara classica, di 23km e 940 metri di dislivello positivo, e la gara corta, una sparata di 13 km e 550 metri di dislivello positivo.

A mettere il loro sigillo su questa edizione sono stati due volti noti delle corse in montagna: Mattia Gianola e Francesca Rusconi. Il premanese della Lab4u ha battuto la concorrenza col tempo di 1h39’34”, davanti a Danilo Brambilla (Falchi Lecco) in 1h41’55” e ad Alessandro Riva (Sky Lario) in 1h42’51”. A livello femminile Francesca Rusconi (Lab4u) ha vinto in 2h03’51” davanti a Debora Benedetti (Team Pasturo) in 2h07’52” e a Elena Camnasio (Runcard) in 2h16’38”.

Nella gara corta a tagliare il traguardo a braccia alzate è il Falco di Lecco Luca Lafranconi in 58’07”. Secondo posto a Matteo Mantua (Ctl3 Atletica) in 1h01’57”, terzo Davide Tagliabue (Avis Seregno) in 1h02’34”. Nella gara femminile successo di Martina Pozzi (Gs Mario Corti) 1h10’15” davanti a Chiara Fumagalli (Bocia Verano) 1h16’24” e Isabella Gandin (Pol. Pagnona) in 1h17’28”.

QUI TUTTI I RISULTATI