Mattia Tanara trionfa alla Val Taleggio Trail 2025, al femminile vince Francesca Rusconi

Si è disputata oggi, domenica, la prova da 26 km con 1.400 metri di dislivello con partenza e arrivo a Vedeseta

Oltre 400 atleti al via per un ritorno alla grande della Val taleggio Trail

VEDESETA – La Val Taleggio Trail torna a far parlare di sé, e lo fa con una giornata che ha premiato i grandi interpreti della corsa in montagna. A imporsi nella prova regina da 26 chilometri è stato Mattia Tanara del Team Scott, che ha tagliato il traguardo con il tempo di 2h18’10’’. Alle sue spalle si è piazzato Luca Lafranconi dei Falchi Lecco in 2h19’30’’, mentre a completare il podio è stato Luca Arrigoni del Team Pegarun con 2h20’08’’.

In campo femminile la vittoria è andata a Francesca Rusconi (Lab4You / Team Joma), che ha fermato il cronometro a 2h45’00’’. Secondo gradino del podio per Beatrice Ferrari (La Recastello) in 2h55’55’’, terzo posto invece per Elena Milesi con un tempo di 3h03’13’’.

La manifestazione, che si è svolta oggi, domenica, con partenza e arrivo a Vedeseta, ha segnato il ritorno della Val Taleggio Trail dopo alcuni anni di assenza. A rilanciare l’evento è stata Fly-Up Sport di Mario Poletti, in collaborazione con Vedeseta Sport ASD e con il supporto dei volontari del Gruppo Sentieri Valtaleggio. Il programma ha proposto due percorsi: il trail competitivo da 26 chilometri con 1.400 metri di dislivello positivo, e una versione non competitiva di 10 chilometri, pensata anche per camminatori ed esordienti.

Il percorso principale ha condotto i runner fino ai 2.000 metri del Monte Sodadura, attraversando i Piani di Artavaggio e rientrando poi in valle, mentre la distanza più breve ha offerto un assaggio della bellezza dei borghi locali.

Sono stati oltre 400 gli atleti al via, accolti da una cornice di pubblico calorosa e da una giornata di sole che ha reso ancora più suggestivo il tracciato. “Giornata spettacolare, un’edizione riuscitissima grazie all’aiuto di più di 100 volontari. La soddisfazione maggiore l’hanno data i 400 atleti che hanno partecipato apprezzando il percorso. Siamo felici di questo risultato e un grazie doveroso va anche all’amico Mario Poletti e a tutto il team FlyUp Sport”, hanno commentato i promotori dell’evento.

Le premiazioni hanno avuto un valore particolare: la categoria maschile è stata dedicata alla memoria di Dario Busi, quella femminile a Davide Arrigoni, mentre il Gran Premio della Montagna sul Sodadura ha ricordato Alessandro Arrigoni. Un intreccio tra sport, identità e ricordo che ha reso la giornata ancora più significativa per la comunità.

L’evento, patrocinato dai Comuni di Vedeseta, Taleggio e Moggio e sostenuto da Regione Lombardia, ha visto anche la partecipazione di AVIS Zona 5 Valle Brembana con una classifica speciale per i donatori di sangue, segno di come la corsa sappia unire competizione e solidarietà.

Il ritorno della Val Taleggio Trail, nato nel 2018 e riportato in calendario grazie all’impegno di tanti, si è così trasformato in una festa di sport e territorio, lasciando nei protagonisti e negli spettatori la sensazione di aver preso parte a un momento autentico di condivisione.