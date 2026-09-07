Memorial Rita Pozzi e Andrea Rusconi, la Canzese trionfa a Valmadrera

Quattro squadre Esordienti in campo per una giornata di sport e comunità

Tanta partecipazione da Valmadrera e Ballabio nel ricordo di Rita e Andrea

VALMADRERA – Una giornata di sport, memoria e comunità quella vissuta sul campo in sintetico dell’oratorio di Valmadrera in occasione del 4° Memorial Rita Pozzi e Andrea Rusconi, torneo di calcio riservato alla categoria Esordienti organizzato dalla Polisportiva Valmadrera in collaborazione con la Grignetta ASD, società di cui Andrea Rusconi era presidente.

Quattro le squadre scese in campo: Vercurago, Oggiono, Canzese e Valmadrera, impegnate nella mattinata in un girone all’italiana. Partite combattute ed equilibrate hanno determinato gli accoppiamenti per le sfide finali del pomeriggio, con la Canzese e il Valmadrera a contendersi il primo posto e Oggiono e Vercurago in campo per la finalina.

Durante la pausa pranzo spazio anche a un momento dedicato alle due società organizzatrici, con un allenamento congiunto e una partitella tra le formazioni Juniores di Grignetta e Valmadrera. Tra i giocatori del Valmadrera è sceso in campo anche Riccardo, figlio di Rita e Andrea, aggiungendo alla giornata un momento particolarmente significativo.

Nel pomeriggio si è cominciato dalla finale per il terzo e quarto posto. La sfida tra Oggiono e Vercurago si è conclusa sull’1-1 al termine dei tempi regolamentari, rendendo necessari i calci di rigore. Dal dischetto ha avuto la meglio l’Oggiono, che ha così conquistato il terzo posto.

Nella finale per il primo posto, invece, la Canzese ha superato nettamente il Valmadrera, imponendosi con il risultato di 7-2 e aggiudicandosi il quarto Memorial.

Al di là dei risultati sportivi, a caratterizzare la giornata è stata soprattutto la grande partecipazione del pubblico. Numerosi i presenti arrivati dalle comunità di Valmadrera e Ballabio, che hanno voluto manifestare ancora una volta la propria vicinanza a Riccardo e Federico e alla famiglia di Nino, fratello di Andrea e allenatore della formazione del Valmadrera impegnata nel torneo.

Non sono mancati i rappresentanti delle istituzioni. In mattinata hanno portato il loro saluto il sindaco di Ballabio Giovanni Bussola e Antonio Rusconi, presidente della Comunità Montana e socio fondatore della Polisportiva. Alle premiazioni erano presenti invece il vicesindaco di Valmadrera Raffaella Brioni, il parroco don Isidoro e il presidente della Consulta dello Sport Massimo Manzoni.

Il Memorial rientra inoltre tra le iniziative del Mese dello Sport del Comune di Valmadrera, confermando il ruolo dello sport come occasione di incontro e partecipazione per la comunità.

Nel corso delle premiazioni, Raffaella Brioni ha ringraziato la Polisportiva per la capacità di organizzare giornate capaci di coinvolgere la comunità e di regalare emozioni, definendole “piccole luci di gioia e speranza per tutti”.

Anche don Isidoro ha voluto esprimere la propria vicinanza ai familiari e alla grande famiglia della Polisportiva, rivolgendosi poi ai giovani calciatori e complimentandosi con tutte le squadre partecipanti.

A chiudere gli interventi è stato Nino Rusconi, che ha ringraziato tutti i presenti per l’affetto dimostrato. Un grazie rivolto ai ragazzi delle quattro squadre, scesi in campo «con grinta e coraggio», alla Polisportiva Valmadrera e alla Grignetta, alle autorità e, in modo particolare, alla propria famiglia.

Infine, il presidente della Polisportiva Valmadrera Alberto De Pellegrin ha ringraziato tutti i volontari che hanno contribuito alla realizzazione del torneo, sottolineando ancora una volta come, soprattutto in giornate come questa, lo sport sappia fare comunità, trasmettere vicinanza e trasformarsi in un gesto concreto di affetto e condivisione.

Una giornata dunque in cui il calcio è stato molto più di una competizione: un’occasione per ricordare Rita e Andrea, stare insieme e continuare a tenere vivo, attraverso lo sport, un legame che unisce le due comunità.