Merate celebra i suoi sportivi: in piazza Prinetti il Gala con le società della città

Premiati atleti, squadre e maestri che si sono distinti nelle diverse discipline. Riconoscimento speciale alla skyrunner Aurora Bosia

Prima della cerimonia la Festa dello Sport ha animato il centro con stand, prove, dimostrazioni e show delle associazioni

MERATE – Una piazza Prinetti trasformata per un pomeriggio nella casa dello sport meratese, prima con gli stand e le dimostrazioni delle associazioni, poi con il momento più atteso: la consegna dei riconoscimenti agli atleti indicati dalle società cittadine. Si è svolto sabato pomeriggio il Gala dello Sport di Merate, occasione per celebrare risultati, impegno e passione di giovani e adulti impegnati nelle più diverse discipline.

Alla cerimonia erano presenti la vicesindaca Valeria Marinari, l’assessore allo Sport Gianpiero Airoldi e i consiglieri comunali Chiara Consonni, Franco Tortorella e Lorenzo Ravasi, che hanno provveduto alle premiazioni. Assente per un altro impegno il sindaco Mattia Salvioni, che non ha però voluto far mancare il proprio saluto alla manifestazione, inviando un messaggio audio rivolto alle società e agli sportivi presenti.

Ad aprire la cerimonia è stata una premiazione non prevista inizialmente nel programma, quella riservata alla skyrunner Aurora Bosia, protagonista di una stagione di alto livello. Bosia è stata infatti premiata dopo la vittoria al Giir di Mont di Premana, il secondo posto al Campionato Italiano di Skymarathon e il quarto posto alla ResegUp. Un riconoscimento che ha preceduto la lunga passerella delle società sportive meratesi, ciascuna chiamata a indicare gli atleti o le squadre da celebrare.

Per il Moto Club Merate, rappresentato da Silvio Mandelli, sono saliti sul palco Alessandro Lora, Tommaso Bertolini e Mattia Lottaroli, tutti quattordicenni, insieme al diciannovenne Jacopo Colombo. Il Reiwa Karate-Do, con la presidente Manuela Pancaro, ha invece indicato per la premiazione Tommaso Brivio, 11 anni, Mia Gurioli, anche lei undicenne, e Gianni Gurioli, 42 anni.

Spazio quindi all’AS Merate Atletica, guidata dal presidente Giuseppe Cerrano. Il riconoscimento individuale è andato a Cesare Tarchetti, premiato come migliore multiatleta nella classifica regionale. Sul palco anche la squadra maschile Under 16, accompagnata dall’allenatrice Luisella Bianchi e composta da Davide Bassi, Federico Galmuzzi, Filippo Panzeri, Paolo Panzeri, Tommaso Pirovano, Mattia Regazzoni, Matteo Stella, Nicolò Tacchinardi e Simone Tentorio.

Per l’ASD Dojo Yamato Arti Marziali, rappresentata da Stefano Caforio, i riconoscimenti sono stati assegnati allo stesso Stefano Caforio, a Isabella Ciani, Francesco Caforio e Mattia Moretto.

Numerosi i risultati ottenuti anche dalle società di ginnastica. L’AS Merate Gym, presieduta da Giancarla Riva Gatti, ha premiato Lisa Bonacina, campionessa nazionale, Giorgia Nazionale, vicecampionessa nazionale, ed Emma Viganò, campionessa regionale CSEN Eccellenza di secondo livello.

Particolarmente nutrita la rappresentanza dell’ASD Rhythmics Gym, con Arianna Sala. La società ha voluto celebrare le proprie campionesse nazionali CSI: la coppia formata da Alice Veronese e Diana, quella composta da Rebecca Amendola e Sofia Perego, oltre a Gaia Nappi, Lucia Longhi, Elisa Ciobotarov, Asia Zuliani, Ginevra Perego, Ludovica Amendola, Ilenia Quintana Pena, Camilla Ripamonti e Rachele Varisco.

Premiate anche le campionesse nazionali FGI Rachele Varisco, Rebecca Amendola e Asia Zuliani. A ritirare materialmente i riconoscimenti sono state le più piccole del gruppo agonistico, Lucia Longhi e Gaia Nappi, mentre Noemi Galbusera e Sabrina Gessati hanno rappresentato le compagne del settore avanzato.

Il Gala ha mostrato ancora una volta quanto sia variegato il panorama sportivo meratese. Per il BCM – Bridge Club Merate, presieduto da Anna Brini, sono state premiate le squadre e le coppie del club che si sono distinte nella loro attività.

La Rotellistica Roseda, con Giovanni Mariani, ha portato sul palco due giovanissimi: Mattia Galbiati, 9 anni, e Cecilia Crippa, 12 anni. Un riconoscimento è arrivato anche per Psycho Dog 2.0, rappresentata da Sergio Vismara: premiati Michele Tocchetti insieme al cane Zero e la squadra di atleti impegnata nel mantrailing, disciplina basata sulla ricerca di persone attraverso le capacità olfattive del cane.

Un premio dal significato particolare è stato assegnato dallo Shotokan Ryu, rappresentato da Stefano Marinoni, al maestro Massimo Scandella, che ha raggiunto il prestigioso traguardo del settimo Dan. Generazioni lontanissime tra loro sono invece salite idealmente sullo stesso palco grazie ai Pescatori La Briantea, guidati dal presidente Giorgio Fumagalli.

La società ha scelto di premiare la propria iscritta più giovane, Bianca Di Domenico, di appena 4 anni, rappresentata dal padre, e Claudio Tomassini, classe 1943. Due estremi anagrafici che raccontano la capacità di una realtà associativa di coinvolgere generazioni diverse.

Applausi anche per l’AC Pagnano, presieduta da Antonio Ghezzi. A essere celebrata è stata la formazione dell’AC Pagnano Volley, rappresentata sul palco da due giocatrici e due allenatori, dopo una stagione coronata dalla promozione in Serie D e dalla conquista dello scudetto territoriale. Un risultato di squadra che ha trovato spazio accanto alle numerose eccellenze individuali premiate durante il pomeriggio.

I Rhynos Robbiate, con il presidente Ulisse Bonfanti, hanno scelto invece di premiare l’intera formazione Under 14. Ne fanno parte Robin Jean Fabio Baio, Nicolò Lorenzo Batacchi, Mattia Beretta, Tommaso Bonzi, Andrea Brigatti, Tommaso Paolo Gaidano, Matteo Giappino, Marco Lo Presti, Gabriele Longhi, Michele Manzoni, Michele Ornaghi, Tommaso Panzeri, Pietro Parma, Ervin Pjetri, Nicolò Pozzi, Samuele Pozzi, Filippo Sileoni, Giulio Maria Spampinato e Alessandro Viscardi. Per l’AS Merate Volley, rappresentata da Sabrina Muscio, sono stati invece premiati Davide Pirovano, Emanuele Prochilo e Mario Pirovano, quest’ultimo conosciuto da tutti nell’ambiente semplicemente come “Marione”.

A chiudere la lunga sequenza delle premiazioni anche la Cultural Chinese Academy, che ha indicato Vasile Badulescu e Anna Salvi. Quest’ultima non ha potuto essere presente alla cerimonia perché impegnata proprio in questi giorni in una gara in Cina.

Il pomeriggio non si è limitato alla consegna dei premi. Prima del Gala, infatti, piazza Prinetti ha ospitato la Festa dello Sport, con le associazioni cittadine presenti attraverso i propri stand. Un’occasione non soltanto per farsi conoscere, ma soprattutto per permettere a bambini, ragazzi e famiglie di provare direttamente le diverse attività, assistere a dimostrazioni e show e incontrare chi ogni settimana porta avanti l’attività sportiva sul territorio.

Il Gala ha quindi rappresentato la conclusione di una giornata costruita attorno all’intero movimento sportivo meratese: dai giovanissimi ai veterani, dagli sport individuali alle squadre, fino a discipline meno conosciute. Sul palco, più che una graduatoria di risultati, è così sfilata la fotografia di una realtà composta da società, allenatori, dirigenti, volontari e atleti che animano durante tutto l’anno lo sport cittadino.

GALLERIA FOTOGRAFICA