Merate per lo Sport, l’AS Merate Gym celebra tre campionesse

Lisa Bonacina campionessa nazionale, Giorgia Nazionale vicecampionessa e Emma Viganò campionessa regionale

Alla manifestazione presenti le atlete e le istruttrici dell’AS Merate Gym

MERATE – Una giornata dedicata allo sport e alle realtà del territorio è diventata anche l’occasione per celebrare una stagione ricca di soddisfazioni per l’AS Merate Gym. Sabato 26 settembre, il centro storico di Merate ha ospitato “Merate per lo Sport”, manifestazione dedicata alle associazioni sportive locali, alle loro attività e ai risultati raggiunti dai giovani atleti meratesi.

Tra le società protagoniste dell’appuntamento c’era anche l’AS Merate Gym, che ha portato in piazza la propria attività e la passione per la ginnastica artistica, insieme ai traguardi conquistati nella stagione sportiva 2025/2026.

A rappresentare la società sono state anche Lisa Bonacina, Giorgia Nazionale ed Emma Viganò, tre atlete che hanno vissuto un’annata particolarmente significativa.

Per Lisa Bonacina e Giorgia Nazionale la stagione si è conclusa con due risultati di rilievo a livello nazionale. Nel Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica, disputato lo scorso maggio a Cesenatico nella gara Cup Individuale, Lisa ha conquistato il titolo di Campionessa Nazionale nella categoria Allieve B, mentre Giorgia si è laureata Vicecampionessa Nazionale nella categoria Allieve A.

Due piazzamenti di prestigio, arrivati al termine di un percorso costruito attraverso talento, passione e costanza negli allenamenti, insieme al lavoro quotidiano della società e della loro allenatrice Alessandra Riva.

Importante anche la stagione di Emma Viganò, protagonista di un’annata positiva nelle prove individuali. Determinazione, spirito di sacrificio e volontà di migliorarsi hanno accompagnato il suo percorso agonistico, caratterizzato da risultati importanti nonostante alcuni acciacchi e gli impegni scolastici.

Sul piano tecnico, Emma ha costruito le proprie prestazioni attraverso il lavoro sui quattro attrezzi della ginnastica artistica: trave, corpo libero, parallele e volteggio. Eleganza, precisione e qualità nell’esecuzione si sono unite alla costanza e alla capacità di affrontare le difficoltà incontrate durante la stagione.

A coronare il percorso è arrivato il primo posto al Campionato Regionale CSEN di Ginnastica Artistica Eccellenza 2° livello, nella categoria Senior, risultato che ha permesso all’atleta di conquistare il titolo di Campionessa Regionale.

Un traguardo particolarmente significativo per Emma, che frequenta l’AS Merate Gym dall’età di 8 anni e ha costruito nel tempo il proprio percorso sportivo all’interno della società.

Il presidente Giancarla Riva e tutti i componenti dell’AS Merate Gym si sono congratulati con Lisa, Giorgia ed Emma per i risultati ottenuti, augurando loro di proseguire il percorso sportivo con nuove soddisfazioni.

La partecipazione a “Merate per lo Sport” ha così rappresentato anche un momento per condividere pubblicamente i traguardi raggiunti e per mettere in evidenza il valore dello sport come esperienza di crescita, impegno e condivisione. Un’occasione, inoltre, per far conoscere la ginnastica artistica a un pubblico più ampio.

Durante la manifestazione erano presenti le istruttrici dell’AS Merate Gym, che hanno dato a tantissimi bambini e bambine la possibilità di avvicinarsi alla disciplina e di cimentarsi nelle prime prove. Una presenza che ha permesso alla società di portare direttamente in piazza non solo i risultati agonistici, ma anche il lavoro quotidiano svolto per avvicinare i più giovani alla ginnastica artistica.