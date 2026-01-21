34° Campionato Regionale Csi di corsa campestre, dominano i padroni di casa del Gs Virtus Calco

Nella prima prova disputata a Calco quasi 800 atleti al via

In gara dai Cuccioli B/A (fuori punteggio), dagli Esordienti fino ai Veterani B per il trofeo

CALCO – Organizzata dal Gs Virtus Calco del presidente Walter Andreotti e dal comitato Csi di Lecco, valida per il 4° trofeo Dario Tavola am, è partita la 1^ prova del 34° Campionato Regionale Csi di corsa campestre, valido anche per la 2^ prova del Campionato Provinciale. 761 atleti in rappresentanza di ben 45 società (11 quelle del comitato di Lecco), dai Cuccioli B/A senza punteggio, agli Esordienti fino ai Veterani B e ai Disabili Intellettivo-Relazione hanno preso i punti del trofeo.

Quattro percorsi, partendo del Giro Baby (400m) fino al giro grande (1800m), la distanza andava dei 400m dei più piccoli Cuccioli fino ai Seniores/Amatori A con 6200m. Dopo le gare sono state premiate tutte le categorie Cuccioli, i primi tre di tutte le altre categorie, le prime cinque società della generale.

Partono forte i padroni di casa, il Gs Virtus Calco vince tutto, la classifica di società unificata delle categorie Giovanile con 718 punti, al 2° posto il Gs Valgerola con 583 punti, chiude il podio Csi Morbegno con 534 punti. Nella classifica di società unificata categorie Assolute, vince ancora il Virtus Calco con 664 punti, al secondo posto il Gp Santi Nuovo Olonio con 343 punti, chiude il podio il Gs Valgerola con 325 punti.

La classifica più ambita è quella della classifica di società generale: il trofeo 4° trofeo Dario Tavola con 1382 punti va al Gs Virtus Calco, al secondo posto il Gs Valgerola con 908 punti, al terzo posto il Csi Morbegno con 841 punti, al quarto posto il Gp Santi Nuovo Olonio con 775 punti, quinto posto il Csc Cortenova con 650 punti. Le altre società lecchesi: al settimo posto As Premana con 532 punti, al decimo posto la Polisportiva Bernate con 410 punti, all’undicesimo il Team Pasturo con 396 punti, al quindicesimo la Polisportiva Pagnona con 271 punti, al diciannovesimo Oltretutto 97 con 188 punti, al ventiquattresimo la Polisportiva Bellano con 141 punti, al ventiseiesimo della Us Derviese con 106 punti, al trentaquattresimo la Polisportiva Castello di Brianza con 64 punti, al trentaseiesimo Polisportiva Valvarrone con 54 punti, al quarantaquattresimo la Gso V Unite con 9 punti.

Il 1° febbraio a Morbegno la seconda prova regionale

Il 1° febbraio a Morbegno (SO) ci sarà la seconda prova del 34° trofeo regionale, mentre la terza ed ultima prova sarà il 1° marzo a Castel Goffredo (MN); per il comitato di Lecco dopo aver gareggiato il 16 novembre 2025 a Cortenova nella 1^ prova, a Calco il 18 gennaio 2026 per la seconda prova, il 15 febbraio 2026 a Lurago d’Erba si chiude il trofeo provinciale con la terza e ultima prova.

Tutti i vincitori della gara e Calco e i lecchesi nei primi 10 posti

Cucciole/i B

1^ Noemi Melesi (Csc Cortenova), 2^ Ginevra Tantardini (Csc Cortenova), 4^ Cecilia Denti (Csc Cortenova), 5^ Emma Gianola (As Premana), 6^ Elisa Ghislanzoni (Csc Cortenova), 7^ Sofia Galperti (Csc Cortenova).

1° Kyan Canino (Gs in Robeore Virtus Seveso), 2° Dylan Pomi (Csc Cortenova), 3° Dionigi Gianola (As Premana), 5° Giosuè Arnoldi (Pol Valvarrone), 9° Raffaele Gianola (Pol Valvarrone).

1^ Serena Berberi (Atl Eden 77), 3^ Ginevra Pelizzoli (Gs Virtus Calco), 5^ Irene Bardelli (Virtus Calco).

1° Francesco Bonanomi (Pol Castello di Brianza), 6° Mattia Mandelli (Team Pasturo), 7° Filippo Denti (Csc Cortenova), 8° Nicola Gianola (As Premana), 9° Yuri Pomi (Csc Cortenova), 10° Giulio Arnoldi (Pol Valvarrone).

1^ Matilde Ortalli (Oltretutto 97), 2^ Vittoria Marzorati (Oltretutto 97), 3^ Giada De Meo (Oltretutto 97).

1° Alessio Combi (Oltretutto 97), 2° Riccardo Angeloni (Oltretutto 97), 3° Abacar Azize Dirassouba (Olterturro 97), 4° Marco Corti (Oltretutto 97).

1° Tommaso Vergottini (Csi Morbegno).

1^ Martina Gosatti (Gs Valgerola), 2^ Viola Colombo (Virtus Calco), 3^ Cristina Gianola (As Premana), 5^ Cecilia Giovenzana (Pol Bernate), 6^ Lara Colombo (Csc Cortenova), 8^ Greta Gianola (As Premana).

1° Jacopo Carelli (Csi Tirano), 3° Gabriele Melesi (Team Pasturo), 8° Teo Gianola (As Premana).

1^ Giorgia Benzoni (Lieto Colle), 6^ Anna Rigonelli (Virtus Calco), 9^ Silvia Marzitelli (Virtus Calco).

1° Pietro Gosatti (Gs Valgerola), 7° Simone Bergamini (Team Pasturo), 9° Nicolò Mandelli (Team Pasturo).

1^ Giada Ballabio (Basket Team Femminile 92 Cantù), 5^ Diletta Fazzini (As Premana), 7^ Chiara Arrigoni (Csc Cortenova), 8^ Matilde Spano (Csc Cortenova), 10^ Chiara Magni (Csc Cortenova).

1° Diego Stradiotto (Lieto Colle), 2° Riccardo Ghezzi (Virtus Calco), 4° Leonardo Rizzi (As Premana), 7° Riccardo Fazzini (As Premana), 8° Mattia Bonfanti (Virtus Calco).

1^ Giorgia Patanè (Gs In Robore Virtus Seveso), 4^ Serena Gianola (As Premana), 5^ Linda Cattaneo (Pol Bernate), 7^ Laura Locatelli (As Premana).

1° Iacopo Pessani (Atl Cassano D’Adda), 4° Riccardo Longoni (Team Pasturo), 9° Giovanni Arnoldi (Pol Valvarrone), 10° Martino Andreotti (Virtus Calco).

1^ Federica Canova (Pol San Marco), 5^ Carolina Renon (Virtus Calco).

1° Emanuele Tarabini (Gp Santi Nuova Olonio), 2° Marco Mascheri (Csc Cortenova), 3° Francesco Limosani (Pol Bernate), 4° Filippo Colombo (Virtus Calco), 5° William Idili (Virtus Calco).

1^ Letizia Oltolini (Us Derviese), 2^ Cristina Giulia Rota (Pol Bernate), 3^ Alessia Bergamini (Csc Cortenova), 4^ Anastasiya Solovyeva (Virtus Calco), 5^ Isabella Gandin (Pol Pagnona), 6^ Aurora Ruzza (Csc Cortenova), 7^ Rebecca Donadoni (Virtus Calco), 8^ Vittoria Busi (Csc Cortenova), 9^ Ilaria Ravasi (Virtus Calco), 10^ Laura Confalonieri (Virtus Calco).

1° Giovanni Malugani (Csc Cortenova), 3° Stefano Villa (Virtus Calco), 4° Juri Marelli (Team Pasturo), 5° Emanuele Fazzini (As Premana), 7° Alessandro Cantù (Virtus Calco), 10° Simone Bosetti (Team Pasturo).

1^ Arianna Oregioni (Gp Santi Nuova Olonio), 2^ Alessia Ravasi (Virtus Calco), 3^ Costanza Antonello (Virtus Calco), 4^ Laura Joanna Luczak (Virtus Calco), 5^ Barbara Conti (Pol Pagnona), 8^ Maria Chiara Martinelli (Pol Bernate).

1° Jacopo Perico (Gp Santi Nuova Olonio), 6° Fabio Boffelli (Virtus Calco), 7° Enea Stanzani (Csc Cortenova), 8° Andrea Melesi (Team Pasturo), 9° Gianni Codega (Csc Cortenova).

1^ Silvia Invernizzi (Csc Cortenova), 4^ Sabina Fazzini (As Premana), 6^ Nadia Acquistapace (Csc Cortenova), 9^ Anna Busi (Pol Pagnona), 10^ Cinzia Beccalli (Virtus Calco).

1° Graziano Zugnoni (Gp santi Nuova Olonio), 2° Dario Rigonelli (Virtus Calco), 3° Claudio Tagliaferri (Pol Pagnona), 5° Walter Patriarca (Us Derviese), 8° Stefano Calò (Team Pasturo), 9° Marco Luigi Corti (Pol Castello di Brianza), 10° Carlo Benedetti (Csc Cortenova).

1^ Cinzia Zugnoni (Csi Morbegno), 5^ Nicoletta Ripamonti (Virtus Calco), 6^ Elena Maria Angela Corno (Pol Bernate).

1° Roberto Pedroncelli (Gp Santi Nuova Olonio), 2° Ivan Mazzoleni Ferracini (Pol Pagnona), 4° Daniele Donadoni (Team Pasturo), 5° Giancarlo Corti (Pol Castello di Brianza), 10° Felice Brusadelli (Virtus Calco).

1^ Elisa Pellicioli (Aido Artogne), 2^ Donatella Rota (Pol Pagnona),3^ Maria Pia Bonanomi (Virtus Calco), 4^ Maria Grazia Zuliani (Pol Bernate).

1° Pietro Riva (Pol Pagnona), 3° Lino Marelli (Team Pasturo), 4° Gianbattista Muttoni (Pol Pagnona), 6° Vincenzo Azzalini (Pol Bellano), 8° Andreano Belloni (Pol Bernate).