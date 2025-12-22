A.S. Montevecchia: un 2025 di crescita tra tesserati e risultati sportivi

Dalla Prima squadra agli Allievi, un anno di successi e progressi

“Oltre 370 tesserati praticano attività sportiva con i nostri colori”

MONTEVECCHIA – L’anno che si sta per chiudere è stato molto positivo a tutti i livelli, sia per il numero di tesserati sia per i risultati sportivi per l’A.S. Montevecchia. A tracciare un bilancio è il presidente Roberto Colombo: “Per la nostra associazione si tratta di numeri importanti: oltre 370 tesserati praticano attività sportiva con i nostri colori. Siamo presenti con Calcio, Volley e Ginnastica, e ci rende particolarmente orgogliosi constatare che anche diversi giovani non residenti scelgono di affidarsi alle nostre attività e proposte con fiducia”.

Il Calcio continua a registrare un numero crescente di tesserati, così come risultati sportivi sempre più positivi, con la compagine biancorossa che si posiziona nelle parti alte di diverse categorie.

Il vice presidente Luca Casiraghi traccia un breve bilancio sul rendimento delle squadre: “Abbiamo una prima squadra in Seconda Categoria su cui riponiamo grande fiducia: per diverso tempo siamo stati al vertice e speriamo di riaffacciarci al primo posto in questa stagione. Bene si stanno comportando anche tutte le compagini del settore giovanile: un plauso ai nostri Allievi 2009, secondi lo scorso anno nel Campionato Provinciale 24/25 e protagonisti anche quest’anno di un ottimo torneo”.