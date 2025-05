Al via le iscrizioni al Grand Prix di Pagnano, edizione numero 10

L’appuntamento è sabato 31 maggio alle 18:30 all’Oratorio di Pagnano

Il tracciato si snoda tra Molgora, Curone e la piana di Vizzago: corsa e paesaggio si incontrano

PAGNANO – È già partito il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi dai podisti della zona: il 10° Trofeo Grand Prix di Pagnano, in calendario per sabato 31 maggio. Un traguardo importante per la manifestazione, che festeggia la sua decima edizione confermando la formula della staffetta a due e un percorso affascinante tra natura, tradizione e spirito sportivo.

La partenza è fissata alle 18:30, all’Oratorio di Pagnano, dove si concentreranno atleti e appassionati per quella che si preannuncia una gara avvincente su un tracciato collaudato ma tutt’altro che banale. Si tratta di un anello di circa 7 km da percorrere una sola volta per partecipante, caratterizzato da saliscendi, brevi tratti asfaltati (circa 1,5 km) e un’ampia porzione su sterrato, tra sentieri e strade bianche. Il percorso attraversa paesaggi suggestivi: la piana di Vizzago, la valle della Molgora e il corso del Curone, offrendo ai runner scorci mozzafiato e qualche insidia tecnica.

Le squadre potranno essere maschili, femminili, miste o over 100 – categoria che somma l’età dei due partecipanti. Il cambio tra i due frazionisti avverrà in un’area delimitata, in corrispondenza della zona di partenza, mantenendo l’ordine e lo spirito competitivo che da sempre caratterizzano l’evento.

L’organizzazione ha previsto premi per le prime tre coppie classificate di ogni categoria: 100 euro in buoni spesa per i vincitori, 60 euro per i secondi, 40 euro per i terzi. Inoltre, un buono da 50 euro verrà assegnato all’atleta più veloce tra gli uomini e tra le donne.

Per tutti i partecipanti, indipendentemente dal piazzamento, è garantito un “premio di presenza” fatto di cose semplici ma gradite: una borsa portascarpe e, al termine della gara, un piatto di pasta da gustare in compagnia. Perché il Grand Prix di Pagnano è anche questo: sport, sì, ma soprattutto condivisione.

I record da battere? Quello assoluto di Ahmed El Mazoury, che ha fermato il cronometro a 23’18”, e il primato femminile di Maria Righetti, con 28’12”. Tempi di riferimento che parlano da soli e che saranno, per molti, l’obiettivo da inseguire.

Le iscrizioni sono già aperte: ci si può registrare direttamente online sul sito (clicca qui) oppure scrivendo all’indirizzo podistica@acpagnano.it.