Alla Merate fight night ospite d’onore il tennista Berrettini

La manifestazione di pugilato si è tenuta ieri sera, sabato, al Palazzetto dello Sport

Tra i presenti il campione di tennis Matteo Berrettini

MERATE – Ospite d’onore ieri sera, sabato, alla Merate fight night, la manifestazione di boxe organizzata dalla scuola di pugilato Testudo di Cernusco sul Naviglio con il patrocinio del Comune di Merate.

La serie di incontri, trasmessa in diretta anche su Sky, è stata impreziosita dalla presenza del campione di tennis Matteo Berrettini che è salito sul palco a metà serata insieme al sindaco Massimo Panzeri, all’assessore allo Sport Alfredo Casaletto e al consigliere regionale Giacomo Zamperini per salutare il numeroso pubblico presente sulle tribune del Palazzetto dello sport di via Matteotti.

“E’ stata davvero una bella serata, in cui si è potuto assistere a match avvincenti e molto combattuti tra pugili di livello” ha commentato Casaletto, particolarmente soddisfatto del passaggio meratese del campione del tennis, soprannominato The Hammer (il martello) per la potenza dei suoi colpi e ritenuto tra i più forti tennisti italiani di tutti i tempi.

“E’ venuto a Merate per tifare un suo amico pugile e si è intrattenuto per gran parte della serata. Una presenza importante che ha impreziosito ulteriormente la bella serata di sport di ieri” ha concluso l’assessore che già in passato aveva organizzato incontri di boxe in città.