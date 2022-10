L’evento ha avuto come protagonista Valentina Vignali, pattinatrice non vedente

Obiettivo della manifestazione far capire che il pattinaggio a rotelle può essere praticato da tutti. Durante l’iniziativa Valentina ha battuto anche il suo record personale in pista

PADERNO D’ADDA – Anche Panathlon Club Lecco ha sostenuto l’iniziativa messa in campo dall’Associazione Sportiva Padernese di Paderno d’Adda, nell’organizzazione dell’evento ‘Vediamoci in pista‘. La manifestazione ha visto protagonista nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 22 ottobre, l’atleta della padernese Valentina Vignali, non vedente di 23 anni residente a Robbiate, che andava a caccia del proprio record personale cercando di percorrere 10 km (al ‘buio’) lungo il pattinodromo di Paderno.

E record è stato perché Valentina ha percorso i 10 km in 48′ e 49”, con l’ultimo giro in 1′ e 03”, fra gli applausi del pubblico accorso al pattinodromo.

Dopo i primi giri di ambientamento Valentina, accompagnata dal suo istruttore Paolo Silva, ha accelerato il passo con un tempo di 1′ e 14” al giro. Incitata dallo speaker Alfonso Fusco, cieco e sordo (con l’apparecchio), che ha realizzato il sogno di commentare una manifestazione sportiva, Valentina è riuscita ad accelerare arrivando alla media di 1′ e 04” a giro, proiettandosi verso la conquista del record.

Quella di Paderno non è stata solo la giornata di Valentina ma anche una festa delle ‘rotelle’, con la possibilità anche per chi non aveva mai indossato i pattini di poter provare. E poi la sfida di alcuni atleti plurimedagliati nazionali e internazionali che si sono cimentati in una pattinata completamente bendati.

A ‘Vediamoci in pista’ erano presenti anche alcune Associazione con Oltretutto 97, il Filo d’oro e la Cooperativa Vecchia Quercia. Tra i partecipanti anche il presidente del Panathlon club Lecco Andrea Mauri, il presidente della Padernese Erik Consonni con Umbertina Ravasi, il sindaco di Paderno d’Adda Giampaolo Torchio, Ettore Fumagalli presidente di Oltretutto 97 e l’educatrice Silvia Silva.

L’evento, patrocinato dal Comune di Paderno, della Associazione Italiana Ciechi Ipovedenti e del Panathlon Lecco, è stato programmato sulla base della convinzione che il pattinaggio, sport certamente assai difficile, può essere però praticato da molte categorie di persone, sia normodotate che diversamente dotate. La dimostrazione concreta e vivente è proprio quella di Valentina, ipovedente dalla nascita, che con il suo istruttore Paolino Silva non solo ha imparato a pattinare, ma si cimenta in avventure che potremmo chiamare ‘imprese’ attorniata e aiutata da tutta la squadra agonistica di pattinaggio in linea.

La prossima sfida sarà cercare di far entrare nei ‘Guinness world record’ la 10 km sui pattini ad occhi bendati.