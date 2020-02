Arti marziali. Esami di metà anno per gli allievi del Sankukai Belotti

Ecco le nuove cinture del Sankukai Belotti

Gli esami lunedì scorso nella palestra di Barzanò

BARZANO’ – Esami di metà anno, lunedì 10 febbraio nella palestra di Barzanò, per gli allievi più grandi del Maestro Fausto Belotti. L’esame è sempre un momento di tensione e preoccupazione, ma anche e soprattutto di profonda soddisfazione e talvolta commozione.

Gli atleti sono stati messi alla prova sul programma previsto dalla propria cintura, cioè su kihon, kata e kumite con una difficoltà proporzionata agli anni di allenamento eseguiti. I ragazzi, nonostante qualche gamba tremante, si sono tutti guadagnati e meritati la nuova cintura, con grande entusiasmo e tensione anche da parte dei genitori, che hanno potuto assistere.

La commissione che li ha valutati era composta dal maestro Fausto Belotti, dagli istruttori Roberto Barbiero e Laura Ghezzi e dall’allenatore Tommaso Miolo, cinture nere preparate e competenti ma anche visi conosciuti e rassicuranti per i ragazzi.

Le nuove cinture per le palestre di Barzanò e La Valletta Brianza sono quindi:

cintura bianco-gialla: Alice Sangiorgio

cintura gialla-arancio: Aurora Piazza

cintura arancio-verde: Irene Zen

cintura verde: Gabriele Gargantini e Hicham Tahri

cintura blu: Davide Consonni

cintura blu-marrone: Lucrezia Sala, Mia Ravasi, Riccardo Pozzi e Simone Losa

La nuova cintura è sempre un traguardo importante e degno di nota per un karateka: è un riconoscimento dopo il duro lavoro in palestra, è un passo avanti nel proprio percorso sportivo e di vita, è un momento di trionfo personale ma anche di gioia condivisa con i propri compagni di allenamento, è un momento di prova di sé e rimarrà sempre un prezioso ricordo. Ed è un momento di prova per chi ha trasmesso gli insegnamenti che guarda con occhi analitici, ma con l’emozione di chi crede nel successo del suo allievo.