As Merate Gym a Mortara: weekend di impegno e podi al LE3 Base

Podio regionale con Frigerio al volteggio

MERATE – Nel weekend del 15 e 16 novembre, a Mortara, le ragazze delle categorie Junior e Senior dell’AS Merate Gym hanno partecipato per la prima volta a una gara di alto livello del circuito della Federazione Ginnastica d’Italia, denominata LE3 Base.

“Le ragazze, tornate all’attività a settembre, hanno affrontato questa nuova gara di fine anno con grinta e determinazione, confrontandosi con ginnaste di tutta la Lombardia e cimentandosi in esercizi molto più complessi e impegnativi” spiegano dalla società sportiva.

Sabato sono scese in campo le due Senior 1, Emma Viganò e Gioia Boschini, entrambe protagoniste di una buona performance: Emma con una trave di grande livello e Gioia con un esercizio a corpo libero molto preciso.

Nel pomeriggio di domenica sono scese in campo le due ginnaste della categoria Junior 1, Irene Frigerio e Irene Iocco. “Entrambe hanno affrontato la gara con grande determinazione, eseguendo elementi nuovi e di ottima qualità – continuano dalla società – Irene Iocco si è distinta a corpo libero, esprimendo l’eleganza che la caratterizza, mentre qualche imprecisione sulla trave le ha impedito di ottenere una posizione più alta in classifica”.

Irene Frigerio non ha deluso le aspettative nel suo attrezzo di punta, il volteggio: con un’esecuzione di alto livello ha conquistato meritatamente il secondo gradino del podio. Anche in trave e corpo libero ha eseguito i suoi esercizi con precisione, chiudendo al 12º posto nella classifica generale.

L’allenatrice Mariaelena Gatti si è detta molto soddisfatta della gara e dell’atteggiamento dimostrato dalle ragazze in questo primo impegno agonistico. “Torneremo a lavorare con impegno in palestra, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente in vista dei primi appuntamenti del nuovo anno sportivo”.

Il presidente Giancarla Riva ha voluto congratularsi con tutte e quattro le atlete per l’impegno e i risultati raggiunti. “Un sentito ringraziamento va inoltre alla società Gymnica Tirano per averci dato l’opportunità di partecipare a questo campionato” conclude Riva.

Il prossimo appuntamento per tutte le ginnaste sarà la festa di Natale, in programma sabato 20 dicembre alle 18 presso la palestra del centro Aquamore.