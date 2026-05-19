As Merate Gym, buoni risultati per il gruppo agonistico alla prova a squadre LE3

La squadra ha conquistato 12 posizioni e 4,5 punti in più rispetto alla prima gara

Soddisfazione per la bella gara eseguita dalle ginnaste dell’As Merate Gym

MERATE – Ben 12 posizioni e oltre 4,50 punti in più rispetto alla prima gara. C’è soddisfazione per l’As Merate Gym dopo la seconda prova a squadre di LE3 base che ha visto scendere in campo domenica 18 aprile le ragazze più grandi del gruppo agonistico guidate dall’allenatrice Mariaelena Gatti.

Le ginnaste ( Irene Iocco, Irene Frigerio, Sara Cereda, Camilla Pozzi, Gioia Boschini e Emma Viganò) hanno affrontato 47 squadre provenienti da tutta la Lombardia con determinazione e grinta portando nuovi elementi acrobatici e artistici di alto livello.

Il giro gara le ha viste partire al volteggio con buone esecuzioni: spicca la prova di Irene Frigerio che fa registrare un meritatissimo 4 punteggio assoluto. Ottima la partenza anche delle altre atlete che si migliorano rispetto alla prima gara.

Il secondo attrezzo è il più ostico e quello che impensierisce di più tutte le ginnaste per la sua grande difficoltà di eseguire ad 1,20 metro di altezza e su 10 cm di larghezza elementi che richiedono grande equilibrio; su tutte ottiene un risultato superlativo Emma Viganò che segna il terzo punteggio assoluto alla trave.

Qualche errore da parte delle compagne che però si sostengono a gran voce reciprocamente ad ogni salita.

Ultimo attrezzo è il corpo libero accompagnato con la musica e una coreografia costruita sulle caratteristiche di ciascuna ginnasta; esercizi puliti con buone esecuzioni risultano piacevoli e di grande impatto alla giuria che le premia con buoni punteggi.

Soddisfazione per la squadra che ottiene un buon risultato finale migliorandosi rispetto alla prima gara di ben 12 posizioni e di oltre 4,50 punti sintomo di un grande impegno e di un lavoro in palestra che ha dato il suoi frutti.

L’allenatrice è molto soddisfatta del risultato consapevole che c’è ancora molto lavoro da fare ma che la strada intrapresa è quella giusta.

Un ringraziamento va alla società della Gymnica Tirano che ci ha dato la possibilità di gareggiare in questa categoria.

Da segnalare infine che sabato 13 giugno, presso AS Merate Gym in via Sant’Alessandro a Robbiate 39 a Robbiate, si terrà una giornata dedicata alle prove gratuite di ginnastica artistica, aperta a bambine e bambini dai 3 anni di età in su.

L’iniziativa offrirà la possibilità di avvicinarsi a questa disciplina attraverso una lezione di prova seguita dagli istruttori della società.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria tramite il sito dell’associazione www.asmerategym.it